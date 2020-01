Letiště v Dubaji se změnilo v přístav! Město postihly silné záplavy

Ve Spojených arabských emirátech udeřila prudká bouře a rozsáhlé záplavy pustoší města v pobřežních oblastech. Postižená je i oblíbená turistická destinace Dubaj, kde se ulicemi valí proudy vody. Silnice musely být uzavřeny. Informoval o tom místní zpravodajský portál The National.

Nombreux retards, droutements et annulations pour les vols de/vers Duba International Airport (DXB)



Cause : inondations suite fortes pluies pic.twitter.com/jumMdp3V3t — Aero Gazette (@AeroGazette) January 11, 2020

Povodeň zasáhla i tamní mezinárošní letiště, které nyní připomíná spíš přístav. "Kvůli vydatným dešťům se mohou zpozdit lety a ucpat silnice vedoucí na letiště. Cestujícím proto doporučujeme, aby vyrazili s předstihem a zkontrolovali stav svého letu," varovalo v pátek večer dubajské letiště.

V sobotu ráno upřesnilo, že kvůli pokračující nepřízni počasí musely být některé lety zrušeny. Někteří cestující si stěžují, že na letišti čekají už osm hodin a stále neví, kdy poletí - jestli vůbec. Podobná situace jako v Dubaji panuje i v hlavním městě Abú Dbabí.

Bouře Spojené arabské emiráty sužuje už od čtvrtka. Na sobotu meteorologové předpovídali ještě silnější lijáky. V Dubaji by nejvíc mělo pršet ráno, vydatné deště ale mohou přetrvat až do odpoledne. Večer by se mělo počasí zlepšit. V Abú Dhabí by mělo pršet celý den. V neděli se měla situace zlepšit na celém území.

Lots of cancellations and huge delays ar DXB airport. pic.twitter.com/TFpjR3Nsx5 — air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 11, 2020

Lidé by se o víkendu měli rozhodně vyhýbat moři. Kromě vysokých vln při bouři hrozí i bleskové povodně. Meteorologové navíc varují před další hrozbou. Teploty by totiž měly klesat a ve vyšších polohách může padat sníh, anebo udeřit krupobití.