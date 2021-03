V noci si hodinky posuneme dopředu. Střídání časů mělo letos skončit

Před spaním nezapomeňte, že se ve dvě v noci čas posune o hodinu dopředu. V neděli začíná v Česku letní čas. Ke středoevropskému se vrátíme 31. října.

Letošní změna času měla být už poslední. Europoslanci už v roce 2019 odhlasovali, že má jeho střídání v sedmadvacítce skončit. Jenomže konečné slovo mají členské státy, které se stále nedokázaly dohodnout, který z časů si ponechají. Odsouhlasení finální směrnice je zatím v nedohlednu.

Letní čas se původně zavedl kvůli energetickým úsporám. Některé evropské státy ho začaly používat už během druhé světové války, Československo ho přijalo v roce 1979. Dopady na spotřebu elektřiny jsou v současnosti zanedbatelné, jedinou výhodou je delší denní světlo během jara a léta.

Anketa Který čas byste upřednostnili vy? Nechat si celoročně letní čas 26 52 hlasů Nechat si celoročně pásmový ("zimní") čas 62 124 hlasů Střídat časy jako doposud 12 25 hlasů Hlasovalo 201 lidí.

Střídání času podle odborníků škodí lidskému zdraví. Posun hodinových ručiček prý u některých lidí způsobuje psychické poruchy a deprese.

Pokud se unijní země v blízké době neshodnou, letní čas se pravděpodobně vrátí i příští rok. Jaký čas zůstane a který se zruší, by si každý ze států mohl rozhodnout samostatně. Evropská komise ale varovala, že by to narušilo jednotný vnitřní trh. A zatím se ani nezdá, že by k tomu některá z členských zemí směřovala.