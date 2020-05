Letní dovolená: V Řecku otevřou hotely, v září se dostaneme do Dubaje

Letní dovolená v časech koronaviru ještě nemusí být zcela ztracená. Podle mluvčího cestovky Fischer Jana Bezděka totiž v poslední době přichází z oblíbených cestovních destinací dobré zprávy ohledně uvolňování opatření.



“Věříme, že během letních měsíců bude celá řada destinací, kam bude možné cestovat. V Rakousku a Německu by měl být obnovený letecký provoz během června,“ uvedl.

Situace se zlepšuje i v oblasti Středozemního moře. “Prvního června by už v Řecku měly být otevřené hotely a restaurace. Situace ohledně koronaviru je tam poměrně klidná a zvládnutá, takže věříme, že Řecko bude jednou ze zemí, která se otevře turistům a kam i českým turistům bude umožněno cestovat,“ doplnil Bezděk.



Podle něj by bylo lepší, kdyby se jednání o uvolňování opatření a přístupu turistů nezaměřovala pouze na pravidla pro cestování do jedné specifické země. “Spíše preferujeme, aby byly dané konkrétní podmínky, za kterých se může cestovat do ostatních zemí. Samozřejmě předpokládáme, že situace v těch zemích bude srovnatelná nebo lepší než v Česku,“ vysvětlil. Klíčové jsou také podmínky, ze kterých lidé nebudou muset jít po návratu do 14denní karantény.

Na konci léta by se mohly otevřít i Spojené arabské emiráty. “V tuhle chvíli se zdá, že by se Dubaj a celé Emiráty mohly otevřít v polovině září. Máme informaci o desátém září,“ prozradil místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.



“V tuhle chvíli je většina států v jihovýchodní Asii a Africe zavřených, ale všechny se chystají právě v červenci a srpnu začít otevírat zahraničním turistům,“ přiblížil Papež. Vyjednávání Česka s jednotlivými emiráty je již v plném proudu. Úspěšnost ale závisí také na třetí straně, tedy na hotelových řetězcích.