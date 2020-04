Letní festivaly v ohrožení. Tohle vzkazují organizátoři fanouškům!

Nejenže léto znamená pro mnoho studentů volno a prázdniny, je to taky čas festivalů, na které se řada lidí celý rok těší. Letošní jaro je ale poznamenané epidemií koronaviru v Česku, což dopadá také na konání koncertů. Většina pořadatelů stále čeká na oficiální vyjádření vlády. O létu zatím není rozhodnuto. To, že se nebudou konat masové akce, je ale podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha jasné už teď.

"Žádné oficiální vyjádření od vlády nemáme. Současnou situaci sledujeme. Do konce dubna, případně začátku května bychom chtěli rozhodnout, zda festival bude," uvedl mluvčí hudebního festivalu Colours of Ostrava Jiří Sedlák. Tam měly mezi 15. a 18. červencem vystoupit kapely jako Twenty One Pilots nebo The Killers.

Pořadatelé mají několik variant, nechtějí o nich zatím ale spekulovat. Vedení Colours of Ostrava by o náhradním termínu konání neuvažovalo. "Festival bychom přesunuli na rok 2021," doplnil Jiří Sedlák.

Příprava festivalu Benátská!, který má proběhnout od 23. do 26. července, stále pokračuje. Pořadatelé věří, že za několik měsíců budou moci přivítat tisíce návštěvníků. "Finální resumé o tom, zda se vše odehraje podle plánu, se bude odvíjet od závazných pokynů vlády. Zdraví návštěvníků je pro nás na prvním místě. Každopádně ale věříme, že v červenci už bude vše v normálních kolejích a potkáme se ve Vesci. Děkujeme všem fanouškům za morální podporu, které se nám od nich dostává. Uděláme vše pro to, abychom je nezklamali," říká za tým organizátorů festivalu Benátská! Petr Pečený.

V ohrožení je také kultovní Rock for People, který se měl konat od 18. do 20. června. "Zatím nemáme bližší informace. Pracujeme s několika variantami. Čekáme, jak se oficiálně vyjádří vláda," uvedla mluvčí festivalu Anna Mašatová. Vedení by mělo závazně rozhodnout 30. dubna.

Rock for People je jedním z prvních velkých festivalů letošního léta. Ředitel Michal Thomes uvedl, že se festival s největší pravděpodobností konat nebude. Na něm měly vystoupit hudební skupiny The 1975, Green Day nebo Fall Out Boy. Lístky jsou navíc už dlouhou dobu vyprodané.

Stanovisko dalších festivalů najdete v druhé části článku: