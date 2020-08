Letní Napřímo: Šéfka TOP 09 o trapasu ve Sněmovně i vášni pro kola

Na rozhovor politička dorazila na kole a s ochrannou přilbou na hlavě. "Je to můj oblíbený sport, o víkendu skvělá aktivita. S manželem jsme i dovolenou strávili na kolech v horách - část v Krkonoších a část v Rakousku," svěřila se Pekarová Adamová, která se ráda zabaví i plaváním, četbou nebo návštěvou kina či divadla.

Na otázku, kolik kilometrů za den v sedle kola zvládne, poolitička odvětila, že hodně záleží na terénu. "Můžete mít dvacet kilometrů do prudkého kopce, což vám dá tak zabrat, že to úplně stačí," popsala Pekarová Adamová. Na rovině nebo z kopečka ale prý zvládne i víc než sto kilometrů.

Má to jako jediná žena vedoucí parlamentní stranu těžší než její mužští kolegové? "To se nedá posoudit, to bych si musela zkusit být mužem a to se nedá. Není to o pohlaví, ale o zkušenostech a povaze," má jasno šéfka TOP 09.

Přesto se prý stále čas od času setká s tím, že ji lidé posílají k plotně. Ale prý jen ti, které osobně nezná. Vaří a peče nicméně ráda, i když před klasickými omáčkami dává přednost italské a asijské kuchyni.

Řekla také, že to, že Miroslav Kalousek už nebude kandidovat do Sněmovny, ji mrzí. Možná i proto, že je podle ní ze všech zákonodárců nejvtipnější.

Na závěr rozhovoru popsala nedávný trapas ze Sněmovny. Na chodbě ji oslovil muž, kterého neznala a začal s ní něco řešit. Až posléze zjistila, že je to jeden ze zákonodárců z hnutí ANO.