Letní radovánky se lehce zvrtnou, varují záchranáři! Na tohle pozor

"Paleta je to opravdu pestrá, přitom celé řadě nepříjemností lze předejít. Myslete na pravidla a na bezpečnost svoji i svého okolí," vyzvali na facebooku záchranáři Jihomoravského kraje a přiložili seznam letních aktivit, při kterých si lidé z jejich pohledu nejčastěji ublíží.

Jízda na kole

Lidé by měli používat ochranné prostředky, jako jsou chrániče nebo helma. U dětí to platí dvojnásob, navíc je to až do 18 let ze zákona povinné. Na bezpečnost myslete také při jízdě na kolečkových bruslích, skateboardu nebo koloběžce.

Koupání

"Hlídejte u vody svoje děti, nepřeceňujte vlastní síly, neskákejte do vody v neznámých místech, nechoďte se koupat po té, co jste požili alkohol, neplujte do dráhy lodím, dodržujte pravidla při hrátkách na vodních atrakcích, nepodceňujte rizika vody," vypočítali záchranáři.

Oheň

K oblíbeným letním radovánkám patří také grilování a opekání buřtů u táboráku. Zvlášť v kombinaci s alkoholem ale může být i tato činnost nebezpečná. Pozor dávejte i na to, kam pokládáte svůj horký čaj nebo kávu. Na menší terase se může rychle stát neštěstí, když ji na sebe převrhnete.





Vedra

"Hodně pijte, přímému slunci se vyhýbejte, noste pokrývku hlavy a omezte fyzickou činnost na minimum. Regulujte také spotřebu alkoholu," doporučili záchranáři. Myslete i na to, že auto se v tropických teplotách rychle rozpálí, proto v něm nikdy nenechávejte dítě ani domácí mazlíčky.

Cestování

Především na dlouhé cesty do dovolenkové destinace se dobře připravte. Řidič by měl vyrazit odpočatý a jakmile začne cítít únavu, měl by zastavit a nabrat síly. Udělejte si plán cesty a sbalte dost tekutin i případného dalšího občerstvení.





Zahrádkaření

Hnojivo, insekticidy nebo jiné chemikálie nikdy nepřelívejte do plastových či skleněných lahví, ve kterých byl původně nějaký nápoj. Lehce se může stát, že se někdo sloučeniny napije, což vede k závažným potížím. Jakmile udeří tropy, pracujte na zahradě spíše ráno a večer a nezapomínejte na pokrývku hlavy.

Větrání

Pokud máte doma malé dítě, měli byste zajistit, aby nemohlo samo na balkon. "Okno otevírejte jen na ventilačku a pamatujte na to, že ochranná síť proti hmyzu pádu dítěte z okna nezabrání," doplnili záchranáři.

Bodavý hmyz

Vosy a včely mají nejraději různé pikniky, grilovačky nebo jen posezení na zahrádce restaurace. Lákají je sladké nápoje a jídlo, ale také zpocená nebo mokrá těla po koupání. Pozor si dávejte i v případě, že rádi chodíte po trávníku bosi.

Trampolína

Dodržujte pravidla, která stanovil výrobce - především ta, která se týkají maximální zátěže a počtu lidí, omezen je často také věk těch, co na trampolínu mohou. Zapínejte ochrannou síť a zamezte tomu, aby dítě mohlo vypadnout na tvrdou zem.

Pojišťovny kvůli epidemii koronaviru mění podmínky. Podívejte se na reportáž TV Nova: