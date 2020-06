Letní sezóna je tu. Na kolik vás vyjde vstupné na koupaliště? SROVNÁNÍ

Na většině českých venkovních koupališť je návštěvníků méně, než je v tomto období zvykem. "Pevně doufáme, že se to postupně v létě změní, že se lidé přestanou bát a přijdou nás navštívit," svěřil se ředitel koupaliště v Podolí Jan Bezděk.

O poznání lépe jsou na tom aquaparky. "Nárůst návštěvníků je pozvolný, ale tento víkend jsme už dokonce zaznamenali pokoření loňských čísel," řekla ředitelka Aquapalace Vladana Horáková.

Vstupné v Praze se většinou nesnížilo. Čtyřčlenná rodina například v Podolí zaplatí za celodenní vstupenku 460 korun, na Lhotce pak 320 korun. V Aquapalace vás celodenní rodinné vstupné vyjde na bezmála 1800 korun. "Pro letošní rok jsme zachovali ceník stejný jako byl loni, takže jsme nezdražili," informuje Bezděk.

Nezvyšovat ceny se rozhodli i na jihu Čech. Třeba na plovárně v Borku u Českých Budějovic je vstupné stejné jako vloni. "Pro dospělé je to 80 korun na celý den, děti do 7 let jsou zadarmo a důchodci mají poloviční vstupné," vysvětluje správce koupaliště Petr Zeman. Podobně i na českobudějovickém plaveckém stadionu rodina za celý den za vstupné utratí 200 korun.

Přitáhnout zákazníky se provozovatelé snaží všelijak. Například Aqualand Moravia kousek od Brna sází na zlevněné online vstupné nebo nové tobogány. Pokud aquaparkům neholdujete, najdou se přímo v Brně i klasická koupaliště. Den na zdejší Riviéře rodinu vyjde na 450 korun.

V Ostravě hatí venkovní koupání pouze počasí. Teplota tam dosahuje pouze 19 stupňů. "Bohužel tato sezóna bude velice strohá, dalo by se říct. Nic nového neplánujeme kvůli situaci, která nastala," říká mluvčí společnosti Sareza, která provozuje ostravská koupaliště, Lenka Papajová. V ostravském bazénovém centru si na celodenní rodinnou vstupenku budete muset připravit 360 korun. V areálu s tobogány vás den vyjde na 530 korun.

K normálnímu režimu se vrací také koupaliště v Liberci. Celý den koupání tam pro rodinu stojí něco málo přes 300 korun. Liberecký aquapark pak může rodina navštívit za zhruba 1000 korun. Návštěvám koupališť krásné počasí jen nahrává, a tak je čas si užít to pravé české léto.

