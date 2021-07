Letní shakespearovské slavnosti se hrají i v Brně. Hra je prý nehratelná

Letní Shakespearovské slavnosti se v Brně konají přímo na hradě Špilberk. Na jevišti se objevila třeba herečka Eva Burešová nebo herec Matouš Ruml. Jedním z vystupujících je i herec Michal Isteník.

"O téhle hře se říká, že je nehratelná. Že je to jedna z shakespearovských her, která nejde moc dobře zinscenovat. Já ale myslím, že režisér Pavel Khek ukázal opak. Myslím, že je to nádherná inscenace a je tam spousta emocí a dokonce i šermířský souboj," řekl Isteník.

Letní shakespearovské slavnosti odstartovaly letos 28. června a potrvají až do 3. září. Konají se v Praze, v Brně, Ostravě a Bratislavě. Novinkou je komedie Bouře.

Kromě toho se návštěvníci mohou těšit i na další divadelní ztvárnění děl Williama Shakespeara. Hrát se bude například Hamlet, Mnoho povyku pro nic, Veselé paničky windsorské či Zkrocení zlé ženy. Některé z nich si mohou diváci užít i ve slovenštině (Komedie omylů, Romeo a Julie), Sen noci svatojánské se zase odehraje v angličtině (s českými titulky).

"Také v letošním roce Slavnosti realizujeme díky skupině PPF," uvedli pořadatelé akce. Skupina PPF, pod kterou spadá i televize Nova, je partnerem Letním shakespearovských slavností už více než dvacet let.