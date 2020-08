Vysoké teploty vydrží i dál, příjemně teplý bude začátek školního roku

Teplé počasí bude v Česku i nadále pokračovat. Také druhý srpnový týden bude horký, na jeho konci začnou teploty zvolna klesat. Meteorologové pak očekávají letní dny s teplotou okolo 26 °C. V dalších týdnech se o pár stupňů ochladí. Přesto by mělo teplo vydržet i v prvním týdnu v září.

"Předpokládáme, že období od 10. srpna do 6. září bude teplotně nadprůměrné až průměrné,“ uvádí na webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v měsíčním výhledu.

V příštím týdnu by měly teploty vydržet převážně nad dlouhodobým průměrem. Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 16 °C, ty denní budou dosahovat až tropických 30 °C. Na konci týdne se poté očekává ochlazení na 26 °C.

Další týdny do konce srpna by měly zůstat teplotně v dlouhodobém průměru. Nejnižší noční teploty budou dosahovat 12 °C, přes den se vyšplhají na 24 °C.

Relativně teplý by měl být podle výhledu ČHMÚ také začátek školního roku. Teploty by měly vystoupat nad 25 °C. V noci pak klesnout ke 14 °C.

Podle meteorologů by pršet mělo jen málo. Týdenní úhrny by se měly pohybovat v intervalu 10 až 20 milimetrů srážek na metr čtvereční. Z předpovědi je patrné, že by zřejmě mělo pršet především v posledních dvou srpnových týdnech.

Průměrný úhrn srážek je podle statistik pro období od 10. srpna do 6. září 62 milimetrů. Nejvíce napršelo v roce 1995, tehdy meteorologové naměřili 118 litrů na metr čtvereční. Nejméně pršelo naopak v roce 1953, kdy spadlo pouze 15 milimetrů.

V platnosti je aktuálně výstraha před vysokými teplotami, která platí do sobotních osmnácti hodin pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský kraj. Zároveň je od nedělního poledne v platnosti výhled nebezpečných jevů.

