MAPY větru a sněhu: ČHMÚ vydal výstrahu před extrémním počasím

Pro celé území Česka od pondělního odpoledne platí výstraha hned pro dva jevy – silný vítr a sníh. Větrné nebezpečí hrozí od pondělních 14 hodin až do jedenácti hodin v noci. Sněžení meteorologové předpovídají od pondělních 23 hodin až do úterý 6:00 ráno. Nebezpečí však podle odborníků hrozí až do středečních 7 hodin ráno.