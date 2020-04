Letos budou jarní svátky jiné. Takhle se Češi připravují na Velikonoce!

Zatímco loni touto dobou velikonoční trhy praskaly ve švech, teď je na stejných místech pusto. To, co mělo jít do stánkového prodeje, teď míří do krabic, protože jsou stánky zrušené. A výdělek žádný.

Ani koronavirus ale některé z nás nezastaví. Šijí se třeba velikonoční roušky nebo vymýšlejí speciální zdobení vajíček. "Já se chystám pomalovat vajíčka motivy malých virečků místo kytiček," chlubí se paní Jitka.

"Výzdoba musí být, protože k Velikonocím patří. Takže výzdobu uděláme," svěřila se paní Ludmila. A dvoumetrová pomlázka vyhoví i opatřením v době koronaviru. "Vyrábím třímetrové pomlázky. Největší, co jsem letos udělal, měla 3,9 metru," říká pan Miloslav.

Na klasické koledování ale zapomeňme. Omezení pohybu bude s největší pravděpodobností platit i za týden. "Klasické koledování zatím pustit úplně nechceme, protože nechceme blízké kontakty," vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Letošní Velikoronoce tak oslavíme doma v kruhu rodiny. O velkou hostinu se ale ochudit nemusíme. Pokud bude nouzový stav platit i na Velikonoční pondělí, mohou zůstat velké obchody s potravinami pro spotřebitele otevřené.