Letos čeká řadu politiků netradiční dovolená. Podívejte se, kam zamíří

V minulých letech poslanci plnili sociální sítě svými fotkami z letních dovolených, loni jejich plány ovlivnil covid a letos to jsou blížící se volby, sněmovní pauzu využije řada z nich ke kampani.

Třeba předsedové koalice SPOLU si v pátek opékali v pražském parku špekáčky. "Děláme aktivní kampaň, jsme mezi lidmi. Potřebuji minimálně týden až deset dnů dovolené, udělat žně a možná najít i nějaký den na odpočinek se svou rodinou," popsal předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

A stejně to má i koalice Pirátů a hnutí STAN a její předsedové. Vít Rakušan zamířil do Břeclavi a Ivan Bartoš do Úštěku. "My s manželkou a Bertíkem jedeme na každoroční pirátský tábor. A třeba máme rádi ve Vinoři komunitní zahradu, kde máme adoptovaného kohouta, tak tam jedeme s kočárkem, takže jsou to spíš takové půldne, než že bychom někam zmizeli na delší dobu," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Poslankyně ODS Jana Černochová odjela na dovolenou takticky ještě před sněmovní pauzou. Nedávno se vrátila z Itálie a teď má prostor pro volby. Zato její stranický kolega Martin Kupka využil volna od samého počátku a odjel na skautský tábor.

"Je to taková specifická dovolená. Není to moc o odpočinku, ale je to uprostřed krásné přírody a krásný čas tady s dětmi na skautském táboře," řekl Kupka.

"Já jdu k zubaři po třech letech," nastínil svůj "oddych" poslanec Patrik Nacher (za ANO). Čas k odpočinku si hledají i členové vlády.

"My jedeme s mým mužem Alešem na jižní Moravu, kde máme syna na prázdninách u babičky. Dneska nás večer čeká táborák, pokud tedy nebude pršet, zítra bychom se chtěli jít koupat," sdělila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). A třeba ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se v sobotu pochlubila narozením vnoučka.