Změna ve vánočních prázdninách! Ministr oznámil nový termín

Vánoční prázdniny budou mít letos žáci a středoškoláci o dva dny delší, než se původně plánovalo. Namísto původně zamýšleného 22. prosince půjdou žáci i studenti naposledy do školy už v pátek 18. prosince.

"Dny 21. a 22. prosinec 2020 budou pro základní, základní umělecké, vyšší odborné a střední školy a také pro konzervatoře, vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky," uvedl v pondělí odpoledne na svém twitterovém účtu ministr školství Robert Plaga (za ANO). Rodiče podle něj budou po tyto dva dny volna navíc moci čerpat ošetřovné.

Představitelé škol s tím nemají problém, a to ani ti, kdo ještě před týdnem chtěli, aby se ve škole učilo co nejdéle. "Přišli jsme o hodně hodin výuky. Ale (epidemická) situace je teď horší, a tak bylo jasné, že se to musí řešit. Proto s tím opatřením souhlasím a považuji ho za rozumné," řekl TN.cz k prodloužení vánočních prázdnin Michal Černý, předseda Asociace ředitelů základních škol.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová by spíš uvítala, kdyby po oba dny mohli být studenti aspoň na distanční výuce, a to s ohledem na značný objem učiva. "Ale chápu, jaká je teď situce a nějak se s tím vypořádáme," řekla TN.cz.

Nynější prodloužení vánočních prázdnin znamená, že se žáci i studenti vrátí do školních lavic až 4. ledna. Pokud ovšem vláda nebo ministr mezitím nepřijmou kvůli epidemické situaci jiná opatření.