Zmatky kolem zimního a letního času: Posun řešila už i Evropská komise

Střídání letního a zimního času bylo zavedeno během první světové války kvůli energetickým úsporám. To dnes neplatí. Současná podoba posouvání hodinek, tak jak ji známe dnes, byla zavedena až v roce 1979. Od roku 1996 se navíc přizpůsobujeme Evropské unii – přechod na zimní čas jsme oddálili až na konec října.

Střídání času je v posledních letech poměrně diskutované téma. Čím dál více sílily návrhy na jeho úplné zrušení. Přibylo také lidí, kteří mají psychické problémy způsobené právě touto změnou.



Nakonec se touto problematikou před dvěma lety zabýval Evropský parlament a posléze Evropská komise. Její tehdejší předseda Jean Claude Junker navrhl jeho zrušení.

Do budoucna by tedy EU neměla svým členským státům nařizovat, který čas mají používat. Je tedy na každém státě, který si vybere. Ten by ale poté už neměly měnit. To může ale znamenat také to, že si budeme muset přeřizovat ručičky při cestování například z Česka do Rakouska. Státy si totiž mohou zvolit buď čas přirozený, zimní, anebo letní.

Česká republika by si měla ponechat středoevropský čas, tedy zimní. Pokud tedy k tomu opravdu dojde, naposledy si hodinky přetočíme v říjnu 2021.