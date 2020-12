Nechutné útoky kvůli vánočním světlům na domě! "Už nerozsvítíme!"

Během adventu se den co den na zahradě Bauerových scházely desítky natěšených rodin, které si přijely mnohdy i zdaleka užít světelnou show. V úterý to ale bylo jinak. Ani po setmění se nic nedělo a zahrada zůstala potemnělá.

Lidé chvíli spekulovali o technické závadě, ale brzy se dočkali vysvětlení přímo od smutného a zklamaného Romana Bauera.

"Rozhodli jsme se dům do Vánoc už nerozsvítit. Je mi to líto, ale ublížil nám ten útok na Facebooku. Lidi se do nás pustili, že tu máme kasičku, že to děláme pro peníze a pro slávu," pronesl s těžkým srdcem majitel domu.

Možná nechtěnou válku rozpoutala na sociálních sítích paní Marie, která ve veřejné skupině popsala zážitky z víkendové návštěvy osvětleného domu. V příspěvku uvádí, že autor výzdoby nadával lidem do lakomců a chtěl jim zlámat ruce.

Podle Romana Bauera došlo k vyhrocené situaci jen proto, že návštěvníci nerespektovali návštěvní řád, který visel na vratech. Kouřili mu na zahradě nebo se váleli po figurkách z Betléma.

"Je pravda, že jsem byl trochu ostřejší, protože mi i přes několik upozornění skálali po figurkách. Jenže paní z Dobrušky mě obvinila z toho, že jsem chtěl dětem přelámat hnáty. To bych přece neudělal."

Majitel domu reagoval na slovní útoky už na Facebooku a z komentářů vesměs sousedů mu bylo smutno. Proto se rozhodl osvětlení i přes nesouhlas manželky pro letošní rok nezprovoznit.

"Když řeknu ne, tak přes to vlak nejede. Je to můj barák a já nemám povinnost ho rozsvěcet a už vůbec ne pouštět lidi dovnitř. Už jsem sundal z vrat i provozní dobu a poučení o chování návštěvníků. Ale je mi líto mé ženy, protože připravovala Betlém už od února."

Na prosbu štábu TN.cz nakonec Roman Bauer polevil a svůj dům letos naposledy rozjasnil. Ale byl natolik plný emocí, že by se asi musel stát zázrak, aby to zopakoval.