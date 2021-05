Letos v Česku výrazně přibylo úmrtí! Za každé třetí může koronavirus

V Česku oproti předchozím rokům výrazně přibylo úmrtí. Za první čtvrtletí zemřelo o polovinu víc lidí, než je pětiletý průměr. Odborníci to dávají do souvislosti s koronavirovou pandemií.

Podle údajů Českého statistického úřadu zemřelo za letošní rok do 28. března přes 43 tisíc lidí. V pětiletém průměru za stejnou dobu to bylo o 14 271 méně.

Velký podíl na tom má Covid-19. Podle dat ministerstva zdravotnictví k 28. březnu zemřelo s tímto onemocněním 14 418 lidí. To znamená, že každé třetí úmrtí v tomto roce bylo způsobeno koronavirem.

Nejtragičtější byl letos březen, kdy v souvislosti s covidem zemřelo téměř šest tisíc nakažených. Nejvyšší nárůst úmrtí statistický úřad eviduje za prvních 12 týdnů roku ve věkové kategorii 75 až 84 let, kde počet mrtvých stoupl proti průměru o 67 procent. V této věkové kategorii zemřelo téměř 14 tisíc lidí, v předchozích deseti letech tento počet nepřesáhl 8 600.

Podobné je to u lidí ve věku mezi 65 a 74 lety, kde se úmrtnost zvýšila o 65 procent oproti pětiletému průměru.

O třetinu více umírali i lidé v kategorii od 40 do 64 let. Tam se počet úmrtí zvýšil přibližně o třetinu. Naopak úmrtí dětí do 14 let mírně ubylo.