Letošní Velikonoce vyjdou levněji! Epidemie srazila ceny surovin

Letošní Velikonce vyjdou levněji než v předchozích letech. Základní suroviny stojí méně, tedy až na alkohol. Podle ekonomů za to prý může i to, že se lidé nesmějí navštěvovat, méně nakupují a tím pádem i méně pečou.

Kvůli vládním opatřením musíme zůstat doma. Ženy tak budou o cizí omlazení pomlázkou ochuzeny a muži zase přijdou o něco dobrého na zub. Přesto některé hospodyňky pečou. Často teď ale objednávají mazance, beránky a další pochutiny na internetu.

"Zhruba 60 procent bude nakupovat klasicky, ale vzroste počet těch, kteří nakoupí online," upozorňuje ekonom Petr Studnička.

Podle ekonomů jsou mezi svátky Velikonoce na třetím místě, co se utrácení týče. To ale zřejmě letos nebude platit. Za nákup pochutin, velikonočních ozdob nebo vajíček dáme v průměru 1200 korun. Za kupovaného velikonočního beránka 60 korun. Pokud se rozhodnete upéct si ho doma, vyjde vás to na 80 korun, tedy o 10 korun méně než loni.

Lidé dříve na velikonoční nákupy jezdili do Polska nebo Německa - za nižšími cenami. Tato nákupní turistika má ale kvůli lockdownu utrum.

Velikonoční mazanec zvládne i úplný začátečník. Vyzkoušela to i reportérka TV Nova a výsledek byl nad očekávání. Podívejte se na návod: