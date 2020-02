Letošní zima nahrává silničářům, mohli by výrazně ušetřit

Zima zatím silničáře nechala poměrně v klidu. V některých krajích se spotřebovala jen zhruba třetina posypového materiálu, než je obvyklé. Například v Královéhradeckém kraji byly výdaje za stejné období minulé sezóny za posypový materiál o 60 milionů vyšší než letos, v Moravskoslezském o 15 a v Olomouckém o 14.

Silničáři na Vysočině doteď oproti loňské zimě použili zhruba polovinu posypových materiálů, ušetřili tak zhruba dvacet milionů korun.

"Pokud vydrží stávající ráz počasí, tak lze předpokládat, že toto zimní období bude finančně podprůměrné. Za ten loňský rok náklady dosáhly výše 103 milionů korun a letošek zatím předběžně vychází něco přes 40 milionů korun," sdělil ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Štícha.

"Zatím s tím nekalkulujeme, protože pro nás zima končí až na konci března, takže ještě uvidíme, jak se bude vyvíjet situace, ale vypadá to, že nějaká úspora, co se týče posypového materiálu a pohonných hmot, by být mohla," uvedl ředitel Správy a údržby Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

A levněji letos vyjde zima i pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). To sice dálnice posypává, i když je předpověď několik stupňů nad nulou, dvakrát denně, aby řidiče nepřekvapily lokální námrazy. Soli ale používá zhruba čtvrtinu oproti normálu.

"My jsme se rozhodli na základě těch spočítaných meteomodelů, když jsme to riziko viděli, že budeme podsypávat, ať už bude počasí jakékoli. Pokud jde o sůl, kdybychom počítali jenom sůl, tak asi to bude levnější, než byla ta loňská zima," přiblížil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Oficiálně ale zima pro silničáře končí až na konci března.