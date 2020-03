Letošní zima přeje hlavně klíšťatům. Nepříjemný parazit už vylezl ven

Teploty často nad bodem mrazu a místo sněhu spíš dešťové přeháňky- taková byla letošní zima. Odborníci tvrdí, že pomohla klíšťatům. Životní cyklus tohoto parazita trvá až tři roky a přečkat zimu pro ně tentokrát bylo snadnější.

"Ta letošní zima nejenom klíšťatům, ale i spoustě dalších živočichů prospívá a můžeme očekávat, tedy teď v těch jarních měsících, že se s nimi budeme setkávat velmi často," vysvětlil parazitolog Jan Votýpka.

klíšťata přenáší mimo jiné klíšťovou encefalitidu. Ročně jí u nás lékaři odhalí u zhruba 750 případů. Následky ale mohou být celoživotní. "Je nutno si uvědomit, že je to vlastně onemocnění virové. To znamená, že na to neexistují léky, je tam vlastně jenom podpůrná léčba, jako u dalších virových onemocnění, ale samozřejmě pak to může přejít do různých neurologických onemocnění, ochrnutí," řekl doktor Cyril Mucha.

Prevencí je jedině očkování. Aby byli pacienti chráněni již během letošní klíšťové sezony, je vhodné začít s očkováním v nejbližších dnech. Proočkovanost je v Česku zhruba 30%, v sousedním Rakousku je to 90. Česko má také nejvyšší počet nakažených klíšťovou encefalitidou na počet obyvatel v Evropské unii.