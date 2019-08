Letuška se během letu chovala divně! Cestující se báli o svůj život

Nepříjemný let zažili cestující společnosti United Airlines z Chicaga do Indiany. Letuška se v letadle opila, usínala a klopýtala v uličce. Cestující zpočátku netušili, co se s ní děje a měli strach nejen o ní, ale i o svůj život. Policie letušku po letu zadržela a odvezla do vězení. Společnost ji poté propustila.