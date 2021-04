Letuška vykázala rodinu z letadla. Důvodem bylo batole bez roušky

Pondělní let z floridského Orlanda do New Yorku se zpozdil o dvě hodiny kvůli sporům o roušku. Tu měla mít podle letušky společnosti Spirit Airlines nasazenou malá holčička, která cestovala s rodiči a svým starším bratrem.

Incident ostatní cestující nahrávali, video se objevilo na sociálních sítích a vyvolalo velké pozdvižení. Je z něj patrné, že otec i matka na sobě roušky mají, batole, které sedí na matčině klíně ale na sobě žádnou ochrannou pomůcku nemá a spokojeně jí.

Letuška rodinu vyzvala, aby dodržovali hygienická opatření, anebo si z letadla vystoupili. Přitom ukazuje na dítě. Když rodina odmítá výzvě vyhovět, oznámí jim, že bude muset zavolat policii. "Říkala jsem vám to. Nedodržíte opatření, budete muset vystoupit. Nechtěla jsem to udělat," sdělila rodičům. Ostatní cestující přitom letušku upozorňovali na to, že na palubě jsou i další malé děti, které roušky nemají.

NEW - Family is being thrown off a @SpiritAirlines flight from Orlando to NY because their two-year-old child is eating without a mask.pic.twitter.com/dOIZrbbJt6 — Disclose.tv (@disclosetv) April 5, 2021

Mluvčí letecké společnosti Spirit Airlines americkému týdeníku Newsweek ale sdělila, že rodiče měli roušky nasazené špatně, proto byli požádání, aby opustili letadlo. Uvedla, že ačkoliv se z videa zdá, že důvodem vykázání bylo dítě, rozhodnutí personál učinil v reakci na chování rodičů.

Společnost Spirit Airlines má ve svých přepravních podmínkách stanoveno, že mít ochranné pomůcky jsou povinni všichni cestující s výjimkou dětí do dvou let. Ve videu, které se sdílí na sociálních sítích, je slyšet, jak matka říká, že holčičce byly dva roky před měsícem.

Nakonec, když letuška kontaktovala policii, museli letadlo opustit všichni cestující. Posléze se ale na palubu vrátili, a to včetně rodiny, kterou letuška původně vykázala. Podle pasažérů se letuška už do letadla nevrátila, letecká společnost to však popřela. Orlandská policie potvrdila, že nikoho nezadržela.

Spirit Airlines za svůj přístup sklízí ve Spojených státech kritiku. Není to první incident, který se na palubě jednoho z jejích letadel odehrál. V polovině března měl personál vyhodit rodinu proto, že čtyřletý chlapeček s autismem na sobě neměl roušku. Rodina s sebou přitom měla potvrzení od lékaře, že chlapec roušku nosit nemusí, protože ji na sobě nesnese a může si ublížit.

