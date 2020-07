Levné povinné ručení vám pomůže najít online kalkulačka

Někdo se cenou povinného ručení příliš nezabývá, ale potom se může divit, kolik ve výsledku za pojistku platí. Vzhledem k tomu, že rozdíly mezi pojišťovnami, a tedy i nabídkami mohou být opravdu velké, stojí za to se nad touto pravidelnou platbou zamyslet. Kromě toho, že můžete výrazně ušetřit, můžete získat také zajímavější a výhodnější podmínky povinného ručení.



Internetové ceny za výhodnějších podmínek



Jednou ze zásad pro získání lepší ceny je sjednávat povinné ručení prostřednictvím internetu. Pryč jsou ty časy, kdy jsme museli se vším na pojišťovnu osobně. Pokud si sjednáte povinné ručení na internetu, šetříte svůj čas i peníze. Povinné ručení online zajistíte jednoduše na pár kliknutí přímo od počítače. Kromě toho zde můžete ušetřit díky tomu, že sjednání smlouvy na dálku pojišťovnu nestojí tolik peněz, a tak vám může automaticky dát zajímavou cenu. Já také důležité si srovnat jednotlivé nabídky pojišťoven, abyste měli představu, kdy je to opravdu nejvýhodnější. Toto dnes naštěstí nemusíte dělat sami, protože internet to udělá za vás.



Srovnejte si nabídky



Velkou výhodou internetu je to, že umí velmi dobře pracovat s daty. Dokáže vám rovněž porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven, kolik kde za povinné ručení zaplatíte. Jsou to právě nejrůznější webové portály, které nabízejí srovnání povinného ručení přehledně a jednoduše. Získáte tak rychlý přehled o:



• Nabídkách většiny pojišťoven



• Cenových relacích jednotlivých nabídek



Díky těmto datům se můžete rozhodnout o výběru povinného ručení, které bude nejvíce vyhovovat vašim požadavkům. Velkou výhodou je, že veškeré nabídky vidíte přehledně vedle sebe, a tak nemusíte procházet webové stránky jednotlivých pojišťoven a složitě dohledávat, co za jakých okolností nabízejí.



Zaměřte se na parametry pojistky



Při výběru toho správného pojištění je důležité mít na paměti, že by nemělo být jen levné, ale také pokrýt to, co od něj očekáváte. Při volbě povinného ručení zvažte třeba takové skutečnosti, jako je:



• Váš roční nájezd



• Cesty do zahraničí



Mnoho nabídek povinného ručení se dnes odvíjí od vašeho kilometrového nájezdu. Můžete tímto způsobem získat i levnější pojistku, pokud toho najdete za rok spíše méně. To rozhodně ocení řidiči, kteří jezdí spíše kratší vzdálenosti. U pojištění auta pamatujte také na to, zda jezdíte jenom v České republice nebo se vydáváte s vozem také do zahraničí, abyste i zde byli dostatečně chráněni. Není to jen o případné škodní události, ale třeba také o poruše vašeho vozidla, kdy se vám může hodit rozšířená asistenční služba, která vás nenechá napospas ani za hranicemi.



Zaplatíte online



Při výběru povinného ručení pamatujte samozřejmě na atributy jako jsou limity plnění při škodách na zdraví a majetku. Nezapomínejte na to, aby vaše pojišťovna zahrnula při výpočtu ceny také veškeré vaše bonusy za dosavadní bezeškodní průběh. Sjednáváte-li pojistku online, všechny tyto informace rozhodně uveďte do patřičného místa formuláře, kde je potřeba je vyplnit.



Nakonec je tady samozřejmě otázka samotné platby za nově sjednanou smlouvu pojištění. Pokud jste si vybrali pojistku, která vám ideálně vyhovuje, kalkulačka povinného ručení vám pomůže nejen pojištění porovnat s konkurenčními nabídkami, ale také vám umožní jej rovnou zaplatit. Přes tyto webové portály se dostanete rovnou k možnosti sjednat si pojistku u konkrétní pojišťovny a uhradit ji. Poté již můžete očekávat dodání veškerých dokumentů a především zelené karty poštou, ale nově je to možné také elektronicky k vytištění. Tento proces je zpravidla vždy velice rychlý.