Tragédii u rybníka ve Lhotě mohla zabránit součástka za pár stovek!

Šlo předejít tragédii ve Lhotě u Příbramě, kde zřejmě kvůli probíjejícímu čerpadlu zemřeli otec, syn a vnuk a zachránila by je instalace proudového chrániče? S touto otázkou se redakce TN.cz obrátila na pracovníky, kteří se denně zabývají prací s elektřinou.



"Pokud bylo čerpadlo na 230 V, tak ano. Pokud na 400 V, je za potřebí přivést ještě ochranný vodič navíc a zapojení je komplikovanější. Standardně by se měl odpojit klasický jistič. Soudní znalec bude muset posoudit, proč k tomu nedošlo," uvedli pro TN.cz oslovení odborníci ze společnosti MR revize, která se zabývá revizemi a kontrolami elektrických přístrojů, rozvodů a hromosvodů.



Proudový chránič je zapotřebí při používání spotřebičů s kovovými částmi. Slouží k ochraně majitele přístroje před úrazem elektrickým proudem. "Pokud se na spotřebič dostane nepatrný elektrický proud, proudový chránič daný okruh vypne během pár milisekund. K tomuto účelu je v zásuvce takzvaný 'kolík', přes který standardně neteče elektrický proud. Pouze v případě, že se dostane na kovovou část spotřebiče," doplnili.



Zapojení proudového chrániče by měl mít na starosti vždy odborník. Výjimkou jsou zásuvky s proudovým chráničem, kterou zvládne zapojit každý. Jednu část zapojíte do zásuvky do zdi a spotřebič zapojíte do zásuvky s proudovým chráničem.



"Tato zásuvka ovšem není vhodná pro dlouhodobé použití, například do koupelny. Běžný proudový chránič, zapojený napevno do rozvaděče, pro více okruhů, vyjde zhruba na 1000 korun. Předřazený chránič pro jednu zásuvku vyjde do 300 korun," srovnali elektrikáři.

Na jakékoliv zásahy do elektroinstalace by si měl člověk najmout kvalifikovaného pracovníka s oprávněním a osvědčením pro podobné práce.



"Po provedení úprav je potřeba nechat danou instalaci zrevidovat revizním technikem. V naší praxi se velmi často setkáváme s tím, že elektroinstalaci neprovádí kvalifikovaný pracovník a poté dochází k úrazu," upozornil tým oslovených odborníků.



