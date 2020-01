Očekávané události roku 2020: Babiš si bude muset vybrat budoucnost

Volby do krajských zastupitelstev

V roce 2020 nás čekají hned dvoje volby, které budou s největší pravděpodobností probíhat současně. Krajské volby se budou konat nejspíš v říjnu příštího roku, tedy ve stejnou dobu jako volby do senátu. Do krajských zastupitelstev se volí každé 4 roky, ve 13 krajích. Do zastupitelstev se volí nejméně 45 a nejvíce 65 členů, přičemž konkrétní počet je dán počtem obyvatel daného kraje.

Poslední volby, které proběhly roku 2016, ve Středočeském kraji vyhrálo ANO 2011, které získalo celkem 16 mandátů. Druzí v pořadí byli Starostové a nezávislí s 15 a třetí ČSSD s 11 mandáty. Celkem 10 mandátů získala ODS, Komunisté osm a TOP 09 jen pět. V Jihočeském kraji se do čela dostala ČSSD (15 mandátů). Druhé bylo ANO 2011 (12 mandátů) a třetí ODS (8 mandátů). V Plzeňském kraji nejvíce mandátů, celkem 11, získalo ANO 2011. Druhá byla ČSSD (9) a třetí ODS (8).

V Karlovarském kraji s přehledem vyhrálo ANO (13 mandátů), následované ČSSD (8) a Komunisty (6). ANO 2011 získalo nejvíce "křesel" také v Ústeckém kraji (20), Královéhradeckém (13), Pardubickém (12), Jihomoravském (15), Olomouckém (16) a Moravskoslezském (22). V Libereckém kraji měli největší podporu Starostové pro Liberecký kraj (18 křesel), na Vysočině ČSSD (11 mandátů) a ve Zlínském kraji KDU-ČSL (12).

Právo volit má každý občan, který nejpozději druhý den voleb dosáhne alespoň 18 let věku, má trvalý pobyt v obci, která náleží územnímu obvodu kraje, kde chce volit, a je svéprávný. Členem zastupitelstva a tedy být zvolen může občan, kterému je alespoň 18 let.

Do voleb do krajského zastupitelstva mohou kandidovat pouze politická hnutí, strany a koalice. Přitom musí překročit hranici pěti procent, aby dosáhly na rozdělení mandátů. Volič může využít tzv. preferenčních hlasů (maximálně čtyř na jedné kandidátce). Pokud se občan chystá volit v jiném volebním okrsku, než do kterého spadá, může požádat o voličský průkaz.

Volby do senátu

Senátní volby jsou rovněž plánované na podzim roku 2020, s největší pravděpodobností na říjen. Volí se jedna třetina senátorů a to na 6 let. Volby se konají každé dva roky ve třetině volebních obvodů. Senát je trvalá instituce, která nemůže být rozpuštěna. O post senátora se může ucházet každý občan ČR, kterému je alespoň 40 let a je možné kandidovat opakovaně. Voleb se mohou účastnit všichni občané, kteří dosáhli 18 let.

Roku 2020 se bude volit celkem v 27 obvodech, konkrétně v Chebu (3. obvod), Lounech (6.), Plzni-městě (9.), Strakonicích (12.), Pelhřimově (15.), Příbrami (18.), Praze 5 (21.), Praze 9 (24.), Praze 1 (27.), Kladně (30.), Děčíně (33.), České Lípě (36.), Trutnově (39.), Kolíně (42.), Hradci Králové (45.), Rychnově nad Kněžnou (48.), Žďáru nad Sázavou (51.), Znojmě (54.), Vyškově (57.), Brně-městě (60.), Přerově (63.), Olomouci (66.), Frýdku-Místku (69.), Ostravě-městě (72.), Karviné (75.), Zlíně (78.) a Uherském Hradišti (81.).

Nejvíce mandátů obhajuje ČSSD (10), KDU-ČSL obhajuje 5 křesel, ANO 3, STAN, ODS a Zelení po dvou mandátech a Soukromníci, SPOZ a SLK jeden.

Letní Olympijské hry

Oficiálně Hry XXXII. Olympiády, tedy Letní olympijské hry 2020, se budou konat v japonském Tokiu na novém olympijském stadionu v Šindžuku. Ten byl otevřen 15. prosince 2019, pojme až 68 tisíc diváků a sloužit má zejména fotbalistům a atletům.

Slavnostní zahájení LOH proběhne 24. července 2020 a závěrečný ceremoniál pak 9. srpna. Tokio je v pořadí pátým městem, které hostí Olympijské hry už podruhé. Dvakrát se Hry konaly také v Paříži, Londýně, Athénách a Los Angeles. Tokio hostilo letní olympiádu naposledy roku 1964. Zimní olympijské hry se v Japonsku konaly roku 1972 v Sapporu a 1998 v Naganu.

V programu Her je znovu baseball a softball, nově je zařazeno lezení, karate, surfing a skateboarding. Očekává se účast 206 zemí a soutěžit se bude ve 33 sportech a celkem 324 disciplínách. Prodej lístků pro veřejnost začal v 20. června 2019.

Letní paralympijské hry

Japonské Tokio bude hostit také letní paralympiádu a to od 25. srpna do 6. září 2020. Na programu je celkem 22 sportů, přičemž dva se na paralympijských hrách objeví poprvé a to taekwondo a badminton. Vyřazeny byly jachting a fotbal.

Soutěžit se bude například v atletice, basketballu na vozíku, cyklistice, jezdectví, lukostřelbě či kanoistice. Od prvních paralympijských her v roce 1960, kdy se soutěžilo pouze v 8 sportech, učinila paralympiáda velký posun. Roku 2012 v Londýně se počet sportů více než zdvojnásobil a do 20 sportů se zapojilo více než 4 000 sportovců ze 164 zemí světa.

Ústavní soud rozhodne o Zemanově stížnosti na "lex Babiš"

Dle slov předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského by mohl Ústavní soud rozhodnout o ústavní stížnosti prezidenta Miloše Zemana na novelu zákona o střetu zájmů hned z kraje roku. Prezident si stěžoval mimo jiné na délku čekání na rozhodnutí soudu. Podnět "mají na stole" už tři roky.

Samotný "lex Babiš" je dle slov Zemana protiústavní a porušuje zákaz diskriminace na základě majetku. Uvádí také, že ministři nemají možnost ovlivnit udílení veřejných zakázek a dotací a není tak možné, aby se dostali do střetu zájmů. Nejvíce "postižený" zákonem byl právě premiér Andrej Babiš, podle kterého dostal známé posměšné přízvisko. Právě kvůli zákonu o střetu zájmů vložil svůj holding Agrofert do svěřeneckých fondů.

Definitivně se rozhodne o Babišově střetu zájmů

Zřejmě již v únoru 2020 bude premiér Andrej Babiš muset volit mezi premiérským křeslem a svým "dítětem", holdingem Agrofert. Ten sice Babiš vložil do svěřeneckého fondu, z jeho vedení ale údajně nikdy neodstoupil. Právě v únoru by měla Evropská unie od české vlády obdržet odpověď na závěrečnou zprávu auditorů, kteří hovoří o premiérově přetrvávajícím střetu zájmů.

Podle závěrečné zprávy bylo Agrofertu neoprávněně vyplaceno 285 226 785 korun, z nichž 50 milionů Evropská unie proplatila České republice. Dle auditorů měl Babiš jednak vliv na fungování Agrofertu a jednak na dotační politiku státu. ANO tak v příštím roce čeká boj o snížení částky, kterou bude muset Česko vracet Evropské unii, případně rozhodnutí, že se milionový dluh bude "strhávat" z příštích dotací pro Česko.

Náležitě "zavařit" mohou ANO i premiérovi Babišovi protesty organizované hnutím Milion chvilek pro demokracii. To na demonstracích dokázalo shromáždit na čtvrt milionu potenciálních voličů. Jaký je skutečný ohlas protestů mohou ukázat i nadcházející krajské volby, kde v minulosti ANO s převahou bodovalo.

Výročí 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského

V roce 2020 uplyne právě 350 let od smrti "učitele národů" Jana Amose Komenského. V roce 2022 pak 430. výročí jeho narození. Uctít památku jedné z nejzásadnějších osobností české historie se chystá řada muzeí a knihoven. Těšit se můžeme na výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Na Komenského pamatuje i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Již v roce 2019 mohli zájemci navštívit výstavu "Uč se moudrý býti. Orbis pictus v běhu věků" ve spolupráci Národního muzea a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Na období od konce roku 2019 do roku 2022 je plánováno na tři desítky akcí, které mají za cíl připomenout Komenského význam a přínos.

Na Pražském hradě bude otevřena výstava "Comenius (1592-1642) – Jan Amos Komenský a jeho doba", které představí mimo jiné nové výsledky bádání o životě a díle Komenského. Nové expozice chystají i Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Moravské zemské muzeu v Památníku Bible kralické. Národní oslavy této významné české osobnosti byly slavnostně zahájeny v Pantheonu Národního muzea počátkem září 2019.

Roku 2020 také uplyne 600 let od narození Jiřího z Poděbrad, jediného korunovaného českého krále, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z "obyčejné" šlechty. Tzv. husitský král získal korunu od českého sněmu a na trůně strávil 13 let.

V roce 2020 také uplyne 600 let od bitvy na Vítkově, kde Jan Žižka zvítězil nad křižáckým vojskem, 400 let od bitvy stavovského vojska proti císařským vojákům Ferdinanda II. na Bílé hoře, 240 let od smrti české a uherské královny Marie Terezie, 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové a 170 let od narození prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka.

Česko si také připomene 150. výročí smrti básníka Karla Jaromíra Erbena, 130. výročí narození spisovatele Karla Čapka a 100 let od schválení první československé ústavy Národním shromážděním a jmenování Prahy hlavním městem republiky, sídlem prezidenta a ústředních orgánů.