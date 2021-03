Lezete nám do soukromí a data stejně nevyužijete, zní odpor proti Sčítání lidu

Sčítání lidu je svátkem statistiků. "Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života," sdělil Český statistický úřad (ČSÚ).



Mnohým lidem se ale nelíbí, že musí státu prozrazovat některé informace. Ať už proto, že si chrání soukromí, nebo proto, že si údaje dle jejich slov může úřad zjistit sám.



"Vůbec nechápu, co je jim do toho, jak velký byt mám, sčítají se snad lidi, ne? Nebo kdo u mě bydlí, to je podle mě úplný nesmysl," napsala Jarka na sociálních sítích.



"Jenom by mě tak zajímalo, na co máme různé úřady? Proč vám úřady nepošlou statistiky počtů obyvatel? Aha, oni vlastně neví, kolik máme aut. Jinak mi s tím můžete políbit můj bílí zadek nevyplňoval jsem to před tím a nebudu to vyplňovat ani nyní," okomentoval Zdeněk.



"Sčítání lidí? A proč potřebujete naše metry čtverečné a dobu dojíždění do práce? A vzdělání... Všechno máte na matrice, na finančáku. Platíme daně, máte tam IČO, platíme daně z nemovitosti. Všechno máte na katastru. Vyplním jméno, adresu a čau," popsala Renata.

"Sčítání zatím nelze realizovat pouze na základě stávajících administrativních zdrojů dat. Zcela chybí registr bytů. V databázích státu nejsou ani všechny potřebné informace o vzdělání, ekonomické aktivitě a zaměstnání, dojížďce, adrese obvyklého bydliště, místě školy nebo pracoviště. Z registrů není možné získat ani údaje o složení domácností (například domácnosti seniorů, domácnosti rodičů samoživitelů)," vysvětlil ČSÚ.



Podle ČSÚ je ve formuláři ke sčítání jen polovina dotazů oproti předcházejícímu sčítání. Úřad také uvedl, že je výhradním správcem poskytnutých osobních údajů.



Někteří se proti sčítání otevřeně vymezili. "Já budu rebelovat. Nebudu vyplňovat nic, co nechci, aby věděli. Co jim je do toho. A navíc nejsme povinni vědět, že je sčítání lidu," zveřejnila rezolutně Natálie. Kdo se ale nezúčastní sčítání lidu, tomu hrozí pokuta až 10 tisíc korun.



S pokutováním za nevyplnění formuláře ale nesouhlasí libertarián Martin Urza, který se dlouhodobě zabývá osobnostními právy, vydal také knihu o anarchokapitalismu.



"Je to krajně neetické. Představte si, kdyby libovolný jiný (nestátní) subjekt požadoval po lidech data, jejichž neposkytnutí by trestal, aniž by si mohli tito lidé vybrat, zda se něčeho takového vůbec chtějí účastnit," uvedl Urza pro TN.cz.



"Domnívám se, že donucení lidí sdělovat někomu osobní informace i v případě, že je sdělovat nechtějí, nelze omluvit 'přínosem pro společnost'," dodal.



Má také pochybnosti o možnostech využití dat. "Ze všech stran slýcháme, k čemu všemu stát data potřebuje – asi nejoblíbenější mantru tvoří zajištění míst ve školkách pro naše děti. Jenže jaká je realita? Stát ta data měl (z minulého sčítání), a přesto byl roky problém sehnat pro dítě ve školce místo. Celé sčítání vnímám jako nepřípustný zásah do soukromí, ohrožení bezpečnosti našich dat a vyhrožování pokutou každému, kdo se nechce podvolit," zhodnotil Urza. Celý rozhovor s Martinem Urzou si můžete přečíst zde:

