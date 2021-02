Lezl oknem do bytů a odnesl si věci za milion korun, policie ho dopadla

Kriminalisté po několika měsících konečně dopadli a obvinili recidivistu, který se vloupal do několika bytů. Při vloupačkách kradl vše, co mělo nějakou hodnotu. Do přízemních bytů lezl oknem a odnášel si převážně elektroniku, šperky a finanční hotovost. Škoda se tak vyšplhala až na jeden milion korun. Muž byl v minulosti už více než desetkrát soudně trestán a ke všem loupežím se přiznal. Jak vypadalo jeho zadržení i loupeže, se podívejte ve videu.