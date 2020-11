Psycholožka radí ohledně lhaní seniorům v době korony. Může se to? ANKETA

Senioři patří do rizikové skupiny a v období nejistoty často propadají panice. Pokud navíc mají i jiné zdravotní komplikace, mohli by s další negativní zprávou ztratit chuť do života.

"Je důležité, aby se z člověka nestala armáda poražených. Ale vždycky záleží na osobnosti blízké osoby. Úzkostné jedince je třeba spíš podepřít a uchlácholit a ty popírače zdravotního stavu možná malinko vyděsit," vysvětluje psycholožka Iva Štětovská.

Pokud je pacient svéprávný, měl by informaci o zdravotním stavu dostat sám. Jenže pak je tu druhá věc - výsledky testů na koronavirus posílají laboratoře smskou a tu si ne každý senior umí přečíst. Do formulářů se tak často udává kontakt na rodinné příslušníky.

"Senior je člověk a až potom senior. A člověk má právo na informace. Nevhodně formulovanou pravdou můžete hodně ublížit, ale nemusíte lhát, když chcete člověka podepřít, tam je ta hranice," popisuje úskalí komunikace se seniory Štětovská.

Oslovení Češi byli v názorech nejednotní. Většinou se do jejich odpovědí promítla osobní zkušenost. Ti, kteří se do podobné situace ještě nedostali, by nelhali. S upřímností by naopak šetřili ti, kteří už měli informace o zdraví druhých v minulosti ve svých rukou.

Jestli jste i vy doma řešili podobnou situaci a navzdory morálním zásadám jste se rozhodli pro lež, neměli byste mít výčitky svědomí. "Pokud jsou o tom upřímně přesvědčeni a pokud by i oni sami chtěli, aby je někdo takhle informoval, tak si myslím, že se tím nemusí moc trápit," doplňuje Štětovská.