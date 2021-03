Lhůta pro podání daňového přiznání je delší! PŘEHLED důležitých termínů

Stejně jako v loňském roce, také letos kabinet prodloužil lhůtu pro podávání daňových přiznání. Úřady v roce 2020 přijímaly přiznání bez jakékoliv sankce až do 18. srpna. "Vláda schválila posunutí lhůty podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc,“ informovala na začátku března ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).



Prodloužení tak platí nejen pro klasická papírová podání, u kterých se termín posunul do 3. května 2021, ale také pro ta elektronická, kde nově platí termín 1. června 2021. Později a bez sankcí se navíc mohou podávat a zaplatit také jiné daně.



Podívejte se na nejdůležitější termíny v souvislosti s daňovými přiznáními:

Posunutí termínu spočívá v odpuštění pokut a sankcí těm, kteří se rozhodnou využít prodlouženou lhůtu a neodevzdají a nezaplatí daně do původního termínu. Jestliže však poplatník podá přiznání a zaplatí daň až po prodloužené lhůtě, může mu finanční správa vypočítat pokutu už od 1. dubna, respektive 3. května.



Podávání daňových přiznání má navíc usnadnit tzv. online berňák. Ten mohou využít nejen zaměstnanci, ale také podnikatelé, OSVČ, majitelé nemovitostí i firmy. Tedy každý, kdo má jakoukoli daňovou povinnost.



Do portálu je možné se přihlásit přes občanský průkaz s čipem, mobilní klíč, datovou schránku nebo internetové bankovnictví některých tuzemských peněžních ústavů. V případě, že nic takové nevlastníte, a i tak chcete daně odvést online, je nutné získat tzv. digitální ID. To by vám měli vydat na každé pobočce Czech POINTU.

