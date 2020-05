Liběna (15) zmizela i s miminkem. Policisté ji hledají už dva týdny!

"Od 8. května pátrají policisté po patnáctileté dívce, která se nevrátila z vycházky zpět do výchovného ústavu mládeže v Černovicích (na Pelhřimovsku)," uvedla pražská policejní mluvčí Lucie Drábková.

Pátrání je o to naléhavější, že Liběna u sebe má teprve čtyřměsíční miminko. "To má být dle předběžného opatření vydaného soudem předáno do pěstounské péče. Vzhledem k tomu, že se do současné doby všemi možnými prostředky nepodařilo dívku najít, žádáme veřejnost o pomoc," doplnila Drábková.

Teenagerka je 161 centimetrů vysoká, štíhlé postavy, má dlouhé hnědé vlasy a modré oči. "V případě, že dívku poznáváte, nebo víte, kde by se mohla zdržovat, kontaktujte linku 158," prosí o pomoc mluvčí policie.