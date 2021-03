Liberec s Jabloncem žádají o výjimku. "Každodenní kontroly jsou absurdní!"

Severočeská města Liberec a Jablonec nad Nisou požádaly ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) o výjimky a umožnění propojení obou okresů bez kontrol. Města na sebe totiž přímo navazují a mnoho obyvatel přejíždí z okresu do okresu za prací.

Stotisícový Liberec a padesátitisícový Jablonec nad Nisou při pohledu z výšky připomínají spíš jedno město. Oba okresy propojuje tramvajová linka a také silnice, po níž cesta z jednoho do druhého města trvá pár minut.

"My jsme společně s primátorem Jablonce podali žádost. A čekáme na odpověď pana ministra Hamáčka. Řada Liberečáků bydlí v Jablonci a opačně. Představa, že spousta z nich pracuje v Liberci a Jablonci a každodenně vytahují papíry a ukazují, kam jedou, je v tomto případě už absurdní," vyjádřil se primátor Liberce Jaroslav Zámečník (STAN).

Názory místních na tento nápad se různí. "Možná, že by to bylo dobré," tvrdí někteří. "Hodně lidí má problémy s tím ježděním," dodávají jiní. "Já bych byla spíš pro to neotvírat," zaznělo ale také v anketě TV Nova.

I pro policii je účinná kontrola kvůli propojení jabloneckého a libereckého okresu téměř nemožná. Na Liberecku už výjimku od ministerstva vnitra dostal Turnov, jehož obce patří hned do tří okresů. O výjimku v Česku požádalo kolem tří desítek obcí.