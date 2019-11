Liberečtí silničáři mají posilu, kromě nových vozů i zvědavého velblouda

V pátek dopoledne dostali liberečtí silničáři nová vozidla na úklid silnic a exotický hrdina u toho nesměl chybět.



Měl to být den jako každý jiný. Ve středu ráno vyrazil Petr Šén, ředitel Silnic Libereckého kraje, zkontrolovat silnice po sněhové kalamitě. Nečekal ovšem, že uprostřed cesty mezi Bedřichovem a Hraběticemi objeví zatoulaného velblouda.



„Vypadal, jako by byl na procházce, klidným tempem kolem mě procházel dál, kochal se ranní zimní krajinou,“ vzpomíná s úsměvem šéf libereckých silničářů. Zastavil a chvíli čekal, co zvíře udělá, ale to jen s klidem pokračovalo v započaté cestě.

Velbloud se stal okamžitě miláčkem zaměstnanců správy silnic a momentálně asi i nejznámější zvíře v zemi zastínilo i předávání nových vozidel do jejich flotily.



„Po tom středečním setkání a obrovském mediálním ohlasu jsme se rozhodli přizvat majitele zvířete k této výjimečné události, která se u nás koná,“ doplnil Petr Šén, proč se velbloud stal V.I.P. hostem slavnostního předávání nových vozidel.



Ve středu prý velbloud utekl proto, že se pod náporem sněhu ohnula ohrada a koně ze stejného výběhu ji prorazili.