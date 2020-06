Libuši s rodinou uvěznila povodeň: "Vlna jak na moři, nedalo se utéct!"

Na nedělní oběd pozvala Libuše Fidlerová sestru a rodiče, kterým je oběma přes 80 let. Talíře už na stůl ale donést nestihla. "Otevřela jsem dveře a teď vidím, že jde ohromná vlna, jako na moři, prostě se to žene na nás. Tak jsem honem ty dveře zavřela, ale nedalo se to ničím utěsnit," vyprávěla.

Před živlem spolu s příbuznými utekla do ložnice. "Jak jsme zavřeli dveře, byla ta voda až sem a šlo to sklepem. A tady se točil takový vír," ukázala paní Fidlerová štábu TV Nova.

Rodina se zachránila jen díky posteli. Odtud volali hasiče i policii a čekali, až je někdo vysvobodí. "Modlili jsme se, abychom se neutopili, neměli jsme kam utéct. Nedaly se otevřít dveře, báli jsme se, že by se na nás všechno vyvalilo," popsala.

Z domu je zhruba po půl hodině dostali hasiči oknem. Všichni pak našli útočiště u sousedů a teprve pak se mohli rozhlédnout, jakou spoušť voda napáchala. Na odpis je téměř veškeré vybavení domu, přívalová vlna smetla i auta zaparkovaná před domem. Obě přenesla přes zábradlí a zastavila je až betonová skruž.

Domek, který paní Fidlerová dostala od rodičů na důchod a postupně si ho opravovala, je zničený. Pojistku na vybavení nemá. "To už nedám dohromady asi nikdy, protože to se nedá, finance na to nemám, mám jen důchod a vůbec nevím, co budu dělat," povzdychla si.

"Nám by teď pomohlo, kdybychom měli zaplachtovaný kontejner nebo nějaký náklaďák, kam bychom mohli ty suché věci odnášet," doplnila dcera majitelky domu Monika Jiránková.

Následky ničivé povodně pocítil i Jan Vojáček, který bydlí nedaleko. Voda mu zaplavila garáž, sklep, dílnu a stodolu. "Co jsem léta střádal, je teď v háji," prohlásil s tím, že škody bude i on odklízet ještě několik dní.

Pojišťovny po bleskových lokálních povodních evidují škody, které odhadují zatím na zhruba 100 milionů korun. Ale většina klientů pojistnou událost ještě nestačila nahlásit, a pojišťovny tak předpokládají, že čísla ještě porostou. Více se dozvíte v reportáži Elišky Kopánkové: