Libyjská válka ohrožuje nejen lidi. Unikátní evakuace tisíce velbloudů

Unikátní podívanou se podařilo zachytit kamerám v tripoliském přístavu. Tisíce velbloudů v ukázněném šiku míří mezi stojícími auty po silnici pryč od oblasti, která byla ohrožena ostřelováním. Podle údajů Sky News byly zvířat tři tisíce.

Some 3,000 camels have been evacuated from the port in Tripoli, Libya, after the area was hit by artillery fire.



