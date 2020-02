Lichtenštejnové u Ústavního soudu neuspěli, zkusí mezinárodní soudy

Ve sporu mezi Nadací knížete z Lichtenštejnu a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových šlo o to, zda lesy u Říčan patří českému státu, nebo Lichtenštejnům. Po celou dobu až do roku 2013 byl v katastru jako vlastník zapsaný předcházející lichtenštejnský kníže František Josef II. Ten zemřel v roce 1989.



Dědičkou po knížeti se stala Nadace, uznal to i pražský obvodní soud v roce 2013. Nadace také z pozemků odváděla daně a do karet jí hrálo i to, že žádost státních úřadů o zapsání do katastru jako vlastníka nemovitosti byla zamítnuta.



Od roku 1945 byl ale uživatelem pozemků stát na základě Benešových dekretů. Podle sčítání obyvatel z roku 1930 byl František Josef II. německým občanem, Nadace ale tvrdí, že byl občanem Lichtenštejnska a hlavou tohoto státu, a tudíž se na něj dekrety neměly vztahovat.



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podal žalobu na určení vlastnictví a okresní i krajský soud mu daly zapravdu. Nejvyšší soud pak zamítl dovolání Nadace. Ta podala stížnost k Ústavními soudu, ale ani ten ji moc nepotěšil.

"Ústavní soud neshledal, že by napadenými rozhodnutími byla porušena ústavně zaručená základní práva nebo svobody stěžovatelky, a proto její ústavní stížnost odmítl," uvedl Ústavní soud.



"I kdyby nemovitosti zabrané zůstaviteli roku 1945, od té doby nepřetržitě užívané státem, byly zabrány bez zákonného podkladu, dal stát přijetím restitučních zákonů najevo, že hodlá zmírnit jen některé majetkové křivdy. Podle okresního soudu není zápis do katastru nemovitostí dostatečným pro závěr o vlastnictví, neboť zůstavitel ani stěžovatelka nemovitosti více než 60 let po jejich konfiskaci fakticky neovládali a rozhodnutí o dědictví řeší závazně vztahy jen mezi účastníky řízení o dědictví," stojí v rozhodnutí Ústavního soudu.



"Nadace shledává, že rozhodnutí Ústavního soudu opakuje pošlapávání práv Nadace knížete z Lichtenštejna na ochranu majetku. Lichtenštejnská strana nemůže spor vzdát, protože postoj České republiky ohrožuje suverenitu Lichtenštejnského knížectví v kontextu mezinárodního práva. Nadace knížete z Lichtenštejna proto využije všechny dostupné prostředky k dosažení spravedlnosti u mezinárodních soudů a mezinárodních institucí," uvedl mluvčí Nadace Michal Růžička.



Nadace knížete z Lichtenštejna spravuje nemovitosti a další majetek včetně například uměleckých děl lichtenštejnského knížete Jana Adama II. po celém světě.