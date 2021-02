Lichý nebo sudý počet květin? Neudělejte na Valentýna ostudu. RADY

Už v neděli je svátek všech zamilovaných. Kvůli epidemii a zavřeným obchodům budou letos Češi drahé polovičky obdarovávat především květinami.

Spousta lidí je přesvědčená, že musí darovat pouze lichý počet kytek. Sudý počet totiž podle lidové tradice patří pouze na hrob. Jenomže zbytek světa o ničem takovém nemá ani tušení. Říká se to pouze u nás.

Dokonce uznávaný odborník na etiketu Ladislav Špaček tvrdí, že lichý a sudý počet může jít za určitých okolností stranou. Záleží především na příležitosti, řekl portálu florea.cz.

Na svatého Valentýna tak můžete pořídit kytici o 12 nebo 24 kusech. Tyto počty jsou populární zejména za velkou louží, kde o pověře o sudém počtu nikdy neslyšeli. Tuctem květin můžete vyjádřit, že na partnerku myslíte celoročně, dva tucty pak symoblizují lásku, která trvá 24 hodin denně. Na druhu prý příliš nezáleží, sázkou na jistotu jsou ale růže.

Pokud by na svátek zamilovaných připadalo zároveň výročí vašeho vztahu, měli byste darovat stejný počet květin, jako je jeho délka. Na problém byste mohli narazit při prvním výročí. Jedna květina příliš parády neudělá a nebude chyba, když jich pořídíte víc.

Jestliže chcete ženu svého srdce opravdu ohromit, pořiďte jí 100 růží. Můžete je barevně nakombinovat, anebo zvolit klasickou rudou. Je ale potřeba jít do většího květinářství, v menším by nemuseli tolik růží mít.

Špaček varuje, že ne všichni musejí o skutečných volných pravidlech sudého a lichého počtu vědět a ten sudý by je mohl urazit. Kdo si proto nechce zbytečně zavařit, měl by automaticky sáhnout po lichém počtu. Výjimkou, která platí vždy, jsou pouze narozeniny. Žena má dostat přesně tolik květin, kolik slaví let.