Lid rozhodl! Dle čtenářů TN.cz byl tento ministr zdravotnictví nejlepší

První a zároveň nejoblíbenější. Redakce TN.cz se čtenářů v anketě ptala, který z ministrů zdravotnictví pod Andrejem Babišem byl nejoblíbenější. A tím se stal hned ten první, Adam Vojtěch.



V anketě Vojtěch získal více než polovinu všech hlasů – 1599 z 2680. Na druhém místě se umístil nedávno odvolaný Jan Blatný s 838 hlasy, na třetím místě skončil Roman Prymula s 243 hlasy. Údaje jsou platné k 17:13 ve čtvrtek 8. dubna.

A co na výsledky ankety říká Adam Vojtěch? "Určitě mě to těší, takové ocenění by každého potěšilo, včetně mě. Byť jsem tu práci nedělal pro takovéto ankety, tak jsem rád, že lidé ocenili tu práci, kterou jsem na ministerstvu zdravotnictví udělal. Nebyla pouze v době covidové, ale ještě dva roky předtím, kdy jsem na ministerstvu zdravotnictví pracoval. Ten covid to bohužel trochu smazal, ale je to dané tou situací," reagoval. Pod titulkem článku si můžete poslechnout, jak Vojtěch hodnotí své působení na ministerstvu.

Redakce TN.cz se stejnou otázkou oslovila nevládní strany ve Sněmovně, níže si můžete přečíst reakce předsedů stran a význačných straníků.



"Nebudu hodnotit ministry jednotlivě. Výsledky ministrů zdravotnictví a celé vlády v boji proti pandemii jsou tristní – podívejte se na počet nakažených a bohužel především mrtvých. Česká republika patří k nejhůře zasaženým zemím, naše děti nechodily do školy nejdéle v Evropě, ekonomické škody jsou obrovské, náš lockdown byl jeden z nejpřísnějších, bohužel ale i nejméně úspěšných. Vlada to nezvládla, nese za to zodpovědnost každý ministr zdravotnictví, ale hlavní odpovědnost má premiér Babiš,” zhodnotil předseda ODS Petr Fiala.

Anketa Důvěřujete české vládě? Ano, je schopná a efektivní 16 42 hlasů Ne, udělala už příliš mnoho chyb 84 216 hlasů Hlasovalo 258 lidí.

"Hodnotit jednotlivé ministry vlády Andreje Babiše je, jako byste po mně chtěli rozsoudit, jestli je lepší mít zlomenou ruku, nebo zlomenou nohu. Asi se shodneme na tom, že nejlepší je být zdráv. Jsem přesvědčena o tom, že na podzim se na podobné otázky už nebudeme muset ptát, jelikož sestavíme vládu kompetentních odborníků nezávislých na rozkazech z Hradu," odtušila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Roman Prymula měl nejlepší manažerské schopnosti, výsledky, ale i úzké vazby na Hrad a výrazné excesy na Vyšehradě či Slávii. Adam Vojtěch řešil i dlouhodobě neřešené problémy ministerstva, byl však příliš ve vleku premiéra. Jan Blatný si dokázal stát za svým, což mu ale v řešení pandemie moc nepomohlo," srovnal ministry předseda lidovců Marian Jurečka.



Za Piráty se vyjádřil poslanec Petr Třešňák, místopředseda Výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně. "V posledním roce se na ministerstvu zdravotnictví vystřídala celá řada ministrů. Ke všem jsme měli odůvodněné výhrady, přesto považujeme neustálé změny na tomto postu v době krize od pana Babiše za nezodpovědné vůči občanům. Nejlépe lze hodnotit nově nastupujícího ministra, a to z důvodu, že má nyní 'čistý štít'," předestřel.



Nový ministr zdraovtnictví Petr Arenberger (za ANO) odpovídal na vaše otázky. Podívejte se na záznam: