Lída z Prahy: Poště jsem zaplatila za zásilku, zamlčeli mi, že ji nelze doručit

Zaplacená zásilka i po několika týdnech stále ležela na poště. Podle výpovědi čtenářky TN.cz Česká pošta o tom, že zásilky do některých zemí nevozí, zákazníky neinformuje, ačkoliv by to podle mluvčího pošty dělat měli.

Paní Lída z Prahy rozesílá poštou drobné dárkové předměty. V 11. května tak donesla na Českou poštu v Praze razítko směřující do Austrálie. Na poště dle jejích slov zásilku přijali jako obvykle. Velmi ji pak překvapilo, když se jí začátkem června ozvala klientka, že jí nic nepřišlo.



Lída tedy začala po zásilce, za kterou zaplatila 112 korun, pátrat. Když volala na poštu, tak jí řekli, že je zásilka uložená v depu, kde si ji může vyzvednout.



Na veškeré poštovní služby do Austrálie totiž v současnosti platí embargo. "Nejsou k dispozici možnosti dopravy zásilek, které byly už před zastavením příjmu zásilek dosti omezené z důvodů celosvětové pandemie. Ze stejného důvodu je nyní zastaven příjem veškerých typů zásilek do této země od 24. května 2021," objasnil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.



Lídě ale vadí, že jí o tom nikdo neřekl, či jinak neinformoval. Ani na poště, ani později. A podle její výpovědi o tom nikdo nezpravil ani její známé, kteří služeb pošty využili, a to ani po datu, kdy začalo embargo oficiálně platit.



"Co jsem dnes komunikovala s lidmi, se kterými se znám a kteří také posílají zásilky do zahraničí, tak říkali, že včera také odesílali do Austrálie a bez problémů jim to vzali na poště. Takže zatím se to tam přijímá," řekla ve čtvrtek pro TN.cz Lída. S cílovou adresou v Austrálii je podle dat pošty uloženo v depu k pátku celkem 268 zásilek.

"Ve chvíli, kdy je přijímání zásilek pozastaveno, tak není možné zásilku přijmout. O tomto faktu samozřejmě pracovník klienta informuje. Dále máme povinnost tyto informace zveřejnit na webových stránkách. V době šíření koronaviru byla situace v doručování zásilek do zahraničí velmi komplikovaná a často se měnila. Kromě ukončení přijímání zásilek do některých zemí tedy dochází v některých případech i ke zpožďování doručení," odpověděl na dotaz TN.cz Vysoudil.



Omezení poštovních služeb platí v současnosti do několika desítek zemí. A nejsou mezi nimi jen odlehlé destinace, ale i místa v Evropské unii či v Evropě. Od loňského března jsou třeba omezené některé poštovní služby do Francie, od letošního března je možné na Faerské ostrovy posílat pouze expresní zásilky (ESM). Kompletní seznam zemí, pro něž platí omezení, najdete na těchto stránkách České pošty.



