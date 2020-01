Lidé bruslí na chráněných jezerech na Šumavě! Hrozí tučná pokuta

Někteří turisté, kteří teď zavítají do přísně chráněných míst a vstupují na zamrzlé plochy šumavských jezer, nejenže porušují zákon a návštěvní řád, ale při počasí, které teď panuje, riskují svoje životy. Na sotva zamrzlé vodní plochy dokonce pouští i svoje děti.

Nejenže hrozí, že se mohou na jezerech propadnout, do míst by se navíc mohla eventuální pomoc dostat velmi obtížně. Vedení parku proto před takovým chováním varuje a žádá všechny návštěvníky, aby chodili pouze po značených stezkách, neporušovali pravidla a byli ohleduplní k přírodě.

I když třeba zrovna nejsou vidět, žijí v parku stovky živočichů, kteří hledají v zimním období klid, potřebný k tomu, aby přežily. Za porušování pravidel mohou návštěvníci národního parku Šumava dostat poměrně vysokou pokutu v řádech několika tisíc korun.

Takové pokuty už strážci museli rozdávat třeba i v létě, kdy si návštěvníci ledovcová jezera pletli s bazénem. Ač je to přísně zakázané, koupali se v nich anebo do nich pouštěli své psy, a to i přesto, že se psi nesmějí po parku pohybovat bez vodítka.

Strážci na porušování pravidel v národním parku narážejí takřka denně.