Babiš: Spustíme očkování pro lidi nad 40, bude víc vakcín pro praktické lékaře

Ve čtvrtek se sešli premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, národní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová a náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík, aby projednali postup očkování u praktických lékařů.

Premiér oznámil, že se v neděli o půlnoci otevře registrace k očkování pro další věkovou kategorii, od pondělí se tak budou nově moci zapsat lidé od 40 let a starší.

Během května a června by do Česka mělo dorazit větší množství vakcín, podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka by to mělo být téměř sedm milionů dávek.

Část vakcín bude nově proudit přímo k praktickým lékařům, kteří si stěžovali na nedostatek. Mělo by se jednat o vakcínu Moderna, Pfizer bude chodit do očkovacích center.

Podle Chlíbka bychom se při plánování vakcinační strategie nyní měli soustředit právě na očkování u praktických lékařů, aby pacienti nemuseli cestovat za vakcínou do vakcinačních center.

Problémem by také nyní mohlo být očkování mezi mladšími lidmi. Ti se totiž necítí nákazou tolik ohroženi. "Já jsem požádal kolegy, aby samozřejmě připravili kampaň pro mladší věkové kategorie, takže se to chystá a samozřejmě by to mělo mít jiný charakter než ta všeobecná kampaň, kterou máme v mediálním prostoru," nechal se slyšet premiér Andrej Babiš (ANO).

V Česku už bylo aplikování přes 3,9 milionu dávek, dvěma dávkami bylo naočkováno přes milion lidí. Lékaři denně aplikují desítky tisíc očkovacích dávek.

