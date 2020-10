Lidé čekají na příspěvky od státu už dlouhé měsíce! Co na to úřady?

► “I já mám takovou zkušenost. Bydlím na Praze 10 a ještě pořád čekám na peníze. Na Úřadu práce ve Vršovicích jsou úřednice arogantní ke všem. Takhle se chovat k lidem v soukromém sektoru, tak člověka hned vyhodí,“ stěžuje si Daniela.

► “Píšu za moji sestru bydlící na Praze 10. Je důchodkyně a rovněž marně čeká na příspěvek na bydlení již od července letošního roku. Referentky na Úřadu práce Praha 10 jí nezvedají telefony a ani paní vedoucí jí neodpověděla na e-mail. Sestra rovněž nemá na úhradu inkasa,“ napsala paní Betková.



► “Mám podobné zkušenosti. Poslední peníze mi přišly 8. července. Mám důchod 9 786 korun. Nájem 8 455 korun. Odpověď z úřadu byla, že nestíhají zpracovávat. Asi se budeme pást, pokud bude na čem,“ napsala do redakce TN.cz paní Fujdiaková.

► “Mojí mamince příspěvek také nebyl vyplacen. Chodí na Úřad práce pro Prahu 10. A toto zpoždění vyplácení je na tomto úřadu naprosto normální už dva roky. Když se o své dávky opakovaně nepřipomínáte, tak je ani nedostanete a ke všemu se sem samozřejmě nedá nikdy dovolat. Maminka je teď v situaci, že příspěvek na bydlení stále nepřišel, musela zaplatit nedoplatek za nájem a zároveň musí platit zvýšený nájem a Praha 10 vůbec nekomunikuje,“ popsala zkušenost své maminky paní Štichová.

To je jen malá ukázka reakcí, které do redakce TN.cz přišly poté, co jsme zveřejnili příběhy lidí, kteří marně čekají na příspěvky na bydlení nebo na děti.

V prvním případě jsme informovali o seniorce z Prahy, která je v tíživé situaci už několik měsíců. “Přišel mi dopis, že mám nárok na příspěvek na bydlení ve výši 2 779 korun. Ten dopis mi přišel už 11. září. Nárok mám od července. Za červenec ani srpen mi příspěvek bohužel ještě nepřišel a už je skoro konec září. Takže já teď nemám peníze ani na jídlo,“ popsala paní Němcová z Prahy 10 svou situaci.

Po zveřejnění článku se redakci TN.cz ozvala i matka samoživitelka, která je na tom stejně. Na peníze marně čeká také od léta. “S tou mojí mateřskou mi vypočítali, že abych byla schopná zaplatit nájem, že mám nárok na 9 200 korun příspěvek na bydlení a skoro tři tisíce mám příspěvek na holky,“ popsala paní Nikola z Prahy 7. V rodinném rozpočtu jí tak už od července chybí nemalá suma. Nyní v září si už nemohla dovolit zaplatit ani nájem.

Komplikace s vyplácením příspěvků prý způsobila změna zákona. Nově totiž musejí do formulářů vyplňovat další položky. Změna to byla i pro úředníky, kteří musejí formuláře doplňovat.

“Je třeba upozornit na to, že od 1. července vstoupila v platnost novela zákona o státní sociální podpoře, kdy došlo ke změně v posuzování okruhu společně posuzovaných osob u příspěvku na bydlení. Žadatelé o tuto dávku musí do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/ky či nezletilé nezaopatřené děti. Nikoli tedy už jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt. Je třeba podotknout, že změna zákona byla nová jak pro klienty, tak pro úředníky, kteří dávky zpracovávají. Poté, co si klienti ujasnili, kdo náleží do jejich okruhu společně posuzovaných osob v jejich žádosti, nebude již třeba tyto problémy v dalších čtvrtletích řešit,“ vysvětlila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Tři seniory, z toho 2 invalidy, vystěhoval podnikatel před Úřad práce. Podívejte se na reportáž TV Nova: