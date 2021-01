Záchranáři: Lidé jezdí do hor oblečení jako na nákup. Jak se připravit na túru?

Na horách připadlo za poslední dny a týdny množství sněhu. Úměrně s tím přibylo i zásahů záchranářů - lidé totiž vyrážejí na túru často ve zcela nevyhovujícím oblečení a bez patřičného vybavení. Dostávají se tak do situace, kdy jim může hrozit i smrt.

"Problém je v tom, že, jak se v posledních týdnech ukazuje, se lidé domnívají, že když pojedou místo do hypermarketu do hor, mohou být vybaveni a oblečeni úplně stejně. Takže primárně je nutné brát s sebou i rozum, který snad napoví, že túra například na Lysou horu v současných sněhových a klimatických podmínkách jen v teplákách a teniskách je přímé ohrožení života," poukázal mluvčí Horské služby (HS) Radek Zeman na jeden z nedávných zásahů.

Lidé by se měli na cesty do hor pořádně připravit, záchranáři doporučují několik základních věcí, které by měl dodržovat každý.

Rady HS pro bezpečnější túry na horách:

- Pečlivě plánovat výlet s ohledem na vlastní schopnosti a zdraví

- Stáhnou si do mobilu aplikaci Záchranka, dále mít uloženo tísňové číslo HS 1210

- Mobilní telefon mít plně nabitý

- Na nohou kvalitní nepromokavou a zateplenou zimní obuv

- Na sobě několik vrstev oblečení, podle pocitu horka či chladu postupně odebírat a naopak – tričko a jedna extrémně teplá bunda není vhodné oblečení

- Optimální je mít termokalhoty nebo alespoň kalhoty pro horskou turistiku

- V batohu pití a jídlo (například vysoce kalorické tyčinky), ne ovšem alkohol!

- Nikdy nescházet ze značených cest

- V případě rodiny s dětmi vždy pečlivě hlídat jejich pohyb