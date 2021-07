Lidé jsou unavení prací. Do důchodu jdou dříve, i když přijdou o peníze

Stále více Čechů odchází do penze předčasně, a to i za cenu trvale nižšího důchodu. A důvody jsou různé, někdo tvrdí, že mu vadí dlouhodobá náročná práce, jiní zase prohlašují, že se chtějí v důchodu věnovat svým koníčkům.

S přibývajícím počtem starobních důchodců roste i počet těch, kteří chodí do penze předčasně. V roce 2000 předčasní důchodci tvořili zhruba devět procent starobních penzistů, před 10 lety to byla už necelá pětina. Teď je to téměř 28 procent všech důchodců.

"Lidé jsou unavení z práce a už si myslí, že nebudou mít za několik let dobrý zdravotní stav a chtějí si to užít i za tu cenu, že budou mít důchod o něco nižší. My chceme, aby lidé, kteří pracují v těžkých profesích, měli možnost odejít bez ztráty důchodu," uvedl šéf odborů Josef Středula.

Pro předčasný důchod je nutné doložit placení odvodů v Česku po dobu 35 let a mít nejvýš tři roky před řádným termínem důchodu.

Český důchodový systém loni posuzovala i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Mimo jiné doporučila, aby se doba povinného pojištění zkrátila na 25 let. To je průměrná doba, za kterou na důchod dosáhnete ve většině západních zemí.

"Těmi předčasnými důchody je ohroženo asi 450 tisíc důchodců. V rámci důchodové reformy je navrhován důchodový věk pro náročné profese, že za každých odpracovaných 10 let by ten člověk odcházel do důchodu o jeden rok dříve. Jde například o svářeče, brusiče, horníky nebo všeobecné sestry se specializací," řekla ekonomka a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová.