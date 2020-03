Lidé kvůli šíření koronaviru útočí na nemocné. Nesuďte nás, brání se

Tomáš prodělal vážnou nemoc a jeho léčba trvá už rok. Jelikož se obává jakékoli nákazy, nosí roušku. A v posledních dnech zažil několik nepříjemných okamžiků. "V roušce chodím skoro půl roku. Dříve jsem si všiml právě třeba u dětí, že se na mě dívají a ptají se rodičů. Teď je to jiné. Ale patří to k situaci s koronavirem. Lidé se bojí a brání, nebo si z toho dělají srandu. Určitě to nemyslí špatně," řekl Tomáš TN.cz.

Kvůli roušce si teď často připadá spíš jako strašidlo nebo blázen. Lidé si na něho ukazují a nebo se mu smějí. "Jedna paní se mě zeptala jestli to mám, abych někoho nepokousal, ona mě nepoznala, protože se známe... ale jinak spíš kolem mně třeba lidé projdou a začnou se smát. Nebo komentují hláškami - už je to tady," svěřil se Tomáš.

Roušky musí nosit i další lidé, kteří jsou také vážně nemocní. "Všichni máme nějaká lékařská doporučení, kterých se musíme - a chceme - držet. Zkuste nás nesoudit, zkuste nám neradit, když se neptáme. Máme svých starostí dost a věřte, že víme, jak cenný je život a jak tvrdě si ho někdy musíme vybojovat. Nechci žít pro strach, ale pro radost!" vzkázal všem Tomáš na facebooku.

Podobnou situaci zažila také maminka se svým dítětem. "Čtrnáct dní zpět, kdy jsem musela dětem udělat občanský průkaz, byla tam maminka, která se nahlas nestyděla říct 'pojď chlapeček je nemocný, ať něco nechytneš'. V tu chvíli se mi vařila krev a maminku jsem opravila, že my ji nenakazíme, ale ona nás může," napsala paní na facebooku.

A panikou podle ní nemocné děti trpí. "Dětské roušky nejsou k sehnání. Pro dospělé se dají ještě sehnat, ale co děti," dodala maminka TN.cz.

Kolem koronaviru panuje řada mýtů, více v reportáži: