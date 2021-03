Lidé mají o očkování u praktiků velký zájem. Hasiči jim vezou vakcíny

Hasiči, kteří budou rozvážet vakcíny proti covidu-19, přijeli do areálu Fakultní nemocnice Olomouc v úterý krátce před sedmou hodinou ráno. Zdrželi se tam jen pár minut.

Stovky dávek dostali ve speciálních chladících boxech. "Je to stále pod proudem, máme ještě v autech záložní systémy, aby to napájelo, protože by nemělo dojít k poklesu napětí," popisuje olomoucký hasič Jan Ondrůch.

"Krizová situace je, když se vakcíny budou vyndávat. Tam opravdu musí dojít k rychlému vyndání toho balíčku a předání praktikovi," líčí Ondrůch. Po celou dobu se totiž teplota v těchto boxech musí udržovat v rozpětí mezi dvěma a osmi stupni Celsia.

Během tří dnů najezdí stovky kilometrů napříč celým Olomouckým krajem. V úterý po několika zastávkách přímo v Olomouci zamířili do okolí. "Nejdřív začneme na Přerovsku a Prostějovsku, ve středu pak zamíříme na Šumpersko a Jesenicko a ve čtvrtek obsloužíme Olomoucko," říká mluvčí olomouckých hasičů Lucie Balažová.

Celý transport je naplánovaný na minutu. Každý z praktiků ví, kdy k němu zásilka dorazí. Na rozdíl třeba od Zlínského kraje se v Olomouckém očkování u praktických lékařů ve velkém teprve rozjíždí. "Zájem ze strany pacientů je velký. Mnozí nemají možnost, aby se dostali do očkovacího centra," tvrdí praktická lékařka Miloslava Homolková.