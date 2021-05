Lidé mají po covidu-19 problém se spánkem. Ovlivňuje to i jejich vztahy

"Usnu maximálně na hodinu, pak se zase probudím a převaluju se," popsal 26letý Stanislav Novotný, který covid-19 prodělal před sedmi měsíci. Dosud si ale nese následky. Je často unavený, zadýchává se a hlavně má problémy se spánkem. "Nemůžu usnout, prakticky denně mě bolí hlava," dodal Stanislav.

A není jediný. Podle celosvětové studie trpí i po vyléčení covidu poruchami spánku okolo pěti procent pacientů. V ordinacích neurologů i psychiatrů zvoní telefony neustále. Pacienti ale na termín vyšetření čekají i několik týdnů.

"Asi nevíme o všech případech, ale 15 až 20 % hovoří o tom, že nemohou spát," popsal svou zkušenost psychoterapeut Sáva Arabadžiev. "Projevuje se to do únavy člověka, do pracovního výkonu, ale i do osobního života. Spánkový deficit se projevuje i do konfliktu mezi partnery," dodal psychoterapeut.

Některé jiné vyléčené zase trápí přemíra únavy. Třeba pan Petr z Ostravy by prospal celý den, musel si kvůli tomu snížit i úvazek v práci. "Spím více a mohl bych spát v podstatě pořád. Každá činnost mě rychle unaví. Odpoledne už si musím lehnout, protože přijde krize," popsal Petr.

Až třetina lidí také trpí po covidu bolestmi, zhoršil se jim zrak nebo mají obtíže s dýcháním. Kvůli tomu v Česku vznikají postcovidová centra. Zájem o ně je veliký a lékaři musí pacienty objednávat dlouho dopředu nebo i odmítat.

"Pacienty teď aktuálně v rámci našeho postcovidového centra objednáváme až třeba na prázdniny," řekl primář z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno Vladimír Herout.

Mezi komplikace po covidu19 patří i kožní problémy, vypadávání vlasů a bolesti kloubů.