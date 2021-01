Lidé mohou pomoct najít ztracené děti. Policie spouští speciální aplikaci

Policie chce novou aplikací zapojit veřejnost do pátrání po pohřešovaných a na životě ohrožených dětech. Přitom operační systémy v mobilech takovou funkci obsahují. V Americe funguje systém nazvaný Amber Alert už od roku 1996 a rozšiřuje se do dalších zemí.

"Funguje to tím způsobem, že když se někde nahlásí pohřešované dítě, tak oni nejen, že tu zprávu předají médiím, ale dokážou do mobilních telefonů odeslat takzvanou push notifikaci o tom, že třeba v daném okolí se pohřešuje dítě. Úplně nerozumím tomu, proč to tady tak není, protože například v případě povodní existují zprávy tzv. včasného varování, které umí mobilní operátoři posílat," tvrdí Miroslav Lujka, odborník na kybernetiku.

Oznámení lze poslat do všech mobilních telefonů, které se nachází v dané lokalitě. Stačí, aby měl uživatel signál. Přitom ho upozorní na hrozící živelné pohromy, auto v protisměru, nebo právě dítě v nouzi.

"My spolupracujeme s touto organizací, kdy byl sjednocen postup celoevropského systému právě při pátrání po pohřešovaných dětech," řekla mluvčí Policejního prezidia ČR Hana Rubášová. Jenže samotný systém Česká republika nevyužívá. Místo toho teď policie přišla s aplikací nazvanou Echo.

"Princip aplikace na mobilním telefonu není úplně špatný nápad, ale jste závislí na tom, že to někdo nainstaluje. Pokud je to na desetimilionovou republiku třeba tisíc lidí, tak je to téměř k ničemu," namítá Lujka.

"Já si myslím, že je to důležité, a určitě bych si to nainstaloval. Čím víc lidí se zapojí, tím větší šance, že se dítě najde," vyjádřil se pro TV Nova jeden z dotazovaných občanů. Jiní si nejsou jistí, jestli by pomocí aplikace pomohli s pátráním, ocenili by ji však, pokud by šlo o jejich vlastní dítě.

"Jsem bombardovaná tolika informacemi, že to musím trošku filtrovat. Nemůžu sama zachránit celý svět. Ale samozřejmě, kdyby mi to přišlo do cesty, tak to budu řešit, ale abych to vyhledávala, to ne," svěřila se další dotazovaná.

Při pátrání po dítěti jde o minuty a pomoci může každá informace. Ať už pomocí aplikace, nebo právě systému Amber Alert. Česká policie každoročně eviduje zhruba dvacet dětí v ohrožení.

V minulosti ministerstvo vnitra uvažovalo i o tom, že by informace o pohřešovaných dětech byly na informačních tabulích na dálnicích. Tam se ale nevejde příliš textu a musela by se změnit legislativa.