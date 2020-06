Lidé mohou přijít o příspěvek na bydlení! Pozor na odklad nájemného

Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení, by o něj mohli přijít, pokud využijí možnost odložit placení nájemného kvůli koronakrizi. Příspěvek se totiž vyplácí až za vyřízení platby, varuje ombudsman.

Dobře myšlený zákon, který má pomoci lidem s výpadkem příjmů, aby mohli odložit placení nájmu, se může obrátit proti nim. Příspěvek na bydlení se totiž vyplácí zásadně na základě již zaplaceného nájmu.



"Pokud ale nájemníci v těchto měsících využili nebo využijí možnosti odkladu, nebudou moct doložit vynaložené náklady na nájemné a na příspěvek jim nemusí vzniknout nárok," uvedla mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.



Výjimka není možná. "Jestliže si platbu nájemného odložili, měli by podle ombudsmana zvážit možnost doplacení nejpozději do konce června, aby se jim náklady na bydlení vynaložené ve druhém kalendářním čtvrtletí do nároku na příspěvek započítaly. Započítává se průměr ze zaplacených nákladů za čtvrtletí," vysvětlila Hrazdílková.

Odklad může způsobit ještě jeden problém. "Odložením vzniká nájemcům pomyslný dluh a později budou muset uhradit jak aktuální nájemné, tak i to odložené za předchozí měsíce. Příspěvek na bydlení ale na úhradu celého odloženého nájemného nedostanou, protože výše příspěvku je zastropována. Zjednodušeně řečeno tak dostanou příspěvek na bydlení na nájemné za předchozí tři měsíce, ale už ne za měsíce, kdy jim odložením platby vznikl na nájemném dluh," varovala Hrazdílková.

Nájemníci budou smět pronajímatele žádat o odklad tří nájmů.