Lidé berou louky útokem! Rozdupali přísně chráněné květiny na Brněnsku

V polovině března se na koniklecové louce v Brně začaly objevovat první koniklece. Už tehdy na místo mířily zástupy lidí. Chtěli si chráněné rostliny alespoň vyfotit. "Je to krásné, už to leze ven," pochvalovala si jedna z návštěvnic louky.

Louku chrání dobrovolníci, kteří dohlížejí na to, aby lidé nechodili mimo vyznačené pěšiny. Koniklece jsou u nás stále vzácnější a patří na seznam zvláště chráněných rostlin. "Kontrolujeme to tu, aby lidé nelezli do konikleců, aby je nepošlapali," říká Barbora Suchanová, hlídačka konikleců.

I kvůli pandemii teď Brňané vyrážejí mnohem častěji na výlety v okolí města a koniklecové louky takový nápor návštěvníků poškozuje. Lidé už přestali chodit po rozbahněné cestě a šlapali přímo na květiny. Ochránci proto museli na místo natáhnout bezpečnostní pásky. Odhadují, že lidé už udupali přes 120 metrů čtverečních chráněné louky.