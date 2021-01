Lidé na jihu Čech zůstali kvůli sporu bez tepla! Nepřípustné, míní Havlíček

"Topení je studené. Samozřejmě, že to člověk pocítí, ale naštěstí to nebylo až tak kruté. Večer to pustili znovu,“ řekl Zdeněk Pešek z tamního sídliště.



V obrovské nejistotě žijí obyvatelé sídliště Šumava. Kohouty přivřela městská teplárna, která vede dlouhodobé spory se soukromým dodavatelem. "Nechápu, proč se dva subjekty nemohou domluvit. Vždyť to je šílené,“ myslí si Pešek.



Omezení dodávek tepla do 13 panelových domů strakonický starosta podpořil. "Já jsem o tom osobně věděl. Nešlo tam o to, týrat lidi, nebo je nějakým způsobem nechat prochladnout, ale spíš upozornit na to, že teplárna je skutečný výrobce. A ne s ní pořád nejednat a nechávat to na soudy,“ sdělil starosta Strakonic Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost).



Vážnou situaci přijel do Strakonic řešit i ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). "V posledních hodinách a dnech se redukovala dodávka, což je nepřípustné. Moje role byla mediační a snažil jsem se tu situaci pomoci vyřešit,“ informoval ministr.



"Výsledek tohoto jednání je takový, že dodávky budou obnoveny v plném rozsahu,“ doplnil předseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislav Trávníček.



Společnost Energo, která lidem dodává teplo, údajně dluží teplárně za nezaplacené faktury přes 800 tisíc korun. Důvodem neplacení faktur mají být peníze, které naopak teplárna dluží dodavateli. "Teplárna dluží naší společnosti 14,5 milionů korun. Využívá naše tepelné hospodářství,“ objasnil jednatel společnosti Energo Strakonice s. r. o. Roman Němeček.



Společnosti dostaly tři měsíce na podepsání smlouvy. Obě strany na sebe zároveň podaly žalobu. Sporem se tak bude zabývat soud.