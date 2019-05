Na odlet z Egypta čekali hodiny! "Děti musely spát u bazénu!"

V neděli zažili cestující společnosti Smartwings nepříjemný zážitek. Večer měli odletět z egyptského Marsa Alam zpět do Česka, avšak je čekalo nemilé překvapení. Místo návratu o půlnoci, se do letadla dostali až v pondělí ráno. Jednalo se především o klienty cestovní kanceláře Exim Tours.

Na redakci TN.cz se obrátili cestující, kteří se chystali v neděli odletět z egyptského Marsa Alam do Prahy. Letadlo však postupně nabíralo zpozdění a místo odletu v půl sedmé, letěli až v pondělí v půl deváté ráno.

"V 18:35 byl odlet. Na tabuli jsme pak postupně sledovali, jak letadlo začalo nabírat zpoždění o hodinu, pak o další hodinu. Nakonec v půl jedné ráno za námi přišla obsluha letiště, že nikam nepoletíme, ale nemají k tomu žádné informace. Dále nám řekli, že nesmíme na letišti dál zůstat," uvedla klienta Exim Tours.

Poté jim pracovníci řekli, že se dohodli se společností Smartwings a odvezou je autobusem do hotelu. Kufry, které už prošly odbavením, dostali všichni zase zpět. Poté jeli do hotelu vzdáleného deset kilometrů od letiště.

"Tam jsme dostali housky a pití. Poté jsme leželi všude. Na zemi, u bazénu, na lehátkách. Ve čtyři hodiny jsme zase jeli zpět na letiště, kde jsme byli znovu odbaveni," dodala klientka.

Na letišti však došlo k dalším komplikacím. Když už si cestující mysleli, že poletí letadlem v půl sedmé, zjistili, že to tak nejspíš nebude. V tu samou dobu totiž mělo odletět další letadlo do Prahy, a to dostalo přednost. Z Marsa Alam vzlétli až v půl deváté ráno.

"Bylo to hrozné. Hlavně pro lidi s malými dětmi a starší lidi. Domů jsme dorazili teprve po druhé hodině. Se vším se budu obracet na cestovní kancelář Exim Tours," doplnila klientka.

Ta si ještě připlatila službu cestovní kanceláře Exim Travel Asistent, která stála 49 korun. Slibovat měla asistenční službu 24 hodin denně. Když na ni klientka zavolala, automat mluvil jen v arabštině.

Podle mluvčí letecké společnosti Smartwings mělo letadlo technickou - provozní závadu, která musela být opravena. Jeho posádka pak nemohla pokračovat dál.

"Technická podpora na letišti v Marsa Alam se snažila závadu, která se na letadle vyskytla odstranit, bohužel se jí to do doby, po kterou posádka může být ve službě (letová norma), nepodařilo. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí pro tento let zajistit náhradní posádku. Tu jsme do Marsa Alam vyslali i s technikem jiným letem," vysvětlila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

"Za způsobené komplikace a zpoždění se velice omlouváme. Bezpečnost cestujících a posádky je vždy absolutní prioritou," dodala Dufková.

Mají cestovatelé nárok na nějakou kompenzaci? "Doporučuji klientům obrátit se na leteckou společnost," sdělil mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Doplnil, že dle jeho informací byla pro cestující zařízená večeře mimo letiště.